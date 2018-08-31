به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هاشمی تختی، در حاشیه مراسم بهرهبرداری از پروژههای هفته دولت شهرداری بندرعباس ضمن تبریک عید غدیر، دهه ولایت و هفته دولت اظهار داشت: همدلیها و وحدت میتواند تاثیرات شگرفی بر روی توسعه محلات، شهرها و کشور داشته باشد که با تدبیر و مسئولیت پذیری مدیران ارشد استان و نمایندگان مجلس شاهد تحقق این رویه در هرمزگان هستیم.
وی تاکید کرد: همه در استان باید قدر این فضا و فرصت پیش آمده را بدانیم و با استفاده از آن شرایط بهتری را برای زندگی و رفاه مردم رقم بزنیم.
نماینده شهرستانهای بندرعباس، قشم، حاجی آباد، بندرخمیر و ابوموسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره طرح سئوال از رئیس جمهور و سرانجام آن، افزود: میتوان از این اتفاق به عنوان اتفاقی میمون یاد کرد چرا که هم نمایندگان فرصت ابراز منطقی سئوالات خود در فضایی آرام را پیدا کردند و هم اینکه آقای روحانی با متانت و احترام کامل به سئوالات طرح شده پاسخ داد.
هاشمیتختی با بیان اینکه برخیها این ذهنیت را القا میکردند که یک جناح و یا یک طیف خاص در پی اذیت کردن و خردهگیری از رئیس جمهور و دولت است، افزود: هم ترکیب سئوال کنندگان و هم وضعیت آرا به پاسخها نشان داد که طرح سئوال از رئیس جمهور از بطن جامعه و براساس دغدغههای مردمی برآمده بود.
وی گفت: به اعتقاد من حاصل جمع وقایع روزها و هفتههای اخیر در باب طرح سئوال از رئیس جمهور، هم مورد رضایت مردم و هم مورد رضایت ریاست جمهوری قرار گرفته است که امید میرود در ادامه، دولت بتوانند ایرادات و اشکالات موجود و مدنظر نمایندگان را اصلاح کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح رئیس جمهور نیستند، تصریح کرد: ما همواره بر بیان نقد منصفانه و سازنده تاکید کرده و میکنیم و انتظار این است که دستگاههای نظارتی مامن دستگاههای اجرایی باشند و نباید به دنبال مچگیری و بهانه تراشی در مسیر توسعه و تصمیمگیریها باشیم.
هاشمیتختی با بیان اینکه هنر ما باید این باشد که برای ایجاد تفاهم از حق خود بگذریم، یادآور شد: اگر به دنبال ایرادگیری باشیم همواره میتواند دایره را بر دستگاههای اجرایی تنگ کرد که این امر نادرست و غیرسازنده است.
نظر شما