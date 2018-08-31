خبرگزاری مهر- گروه استان ها: دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب با محوریت کنگره نقش امام خمینی (ره) در دفاع مقدس و شش هزار و ۲۰۰ شهید استان مرکزی، از سوم شهریورماه جاری به مدت شش روز در بیت تاریخی امام راحل در خمین آغاز شد.

در این دوره از مسابقات بین المللی شطرنج، ۲۱۰ورزشکار داخلی و خارجی شرکت کردند که بازیکنان خارجی از کشورهای ارمنستان، روسیه، گرجستان، یونان، عراق، آذربایجان، پرتغال و ترکیه در این رقابت ها حضور داشتند.

حضور هشت داور بین المللی و داوران فدراسیون جهانی شطرنج، حضور و شرکت اساتید بزرگ شطرنج کشور و شطرنج بازان ریتینگ بالای دو هزار از کشورهای خارجی و... از ویژگی های برجسته این دور از مسابقات جام آفتاب بود.