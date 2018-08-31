صعود عالمیان به نیمه نهایی/ مدال آوری تنیس روی میز بعد از ۵۲ سال

به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، نوشاد عالمیان که با غلبه بر حریف مدعی خود از کره جنوبی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تنیس روی میز بازی های آسیایی، راهی مرحله یک چهارم نهایی شده بود، در این مرحله به مصاف «ونگ چون تینگ» از هنگ کنگ رفت و با نتیجه ۴ بر یک به برتری دست یافت.

این ملی پوش تنیس روی میز کشورمان با کسب این پیروزی راهی مرحله نیمه نهایی بازی های آسیایی شد و بدین ترتیب مدال برنز خود را در این بازی ها قطعی کرد. این مدال بعد از ۵۲ سال برای تنیس روی میز ایران مسجل شده است.

عالمیان در حالی موفق به کسب این پیروزی و صعود تاریخی شد که رده ۷۸ جهان را در اختیار دارد در حالیکه حریف هنگ کنگی وی صاحب رده ۱۰ جهان است.

عالمیان پیش از این دیدار و در مرحله یک هشتم نهایی نیز « جیونگ یون سیک» کره ای که جایگاه ۲۶ جهان را در اختیار دارد، شکست داده بود.

رقابت نوشاد عالمیان در مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز بازی های آسیایی فردا برگزار می شود.

تنیس روی میز ایران در بازی های آسیایی ۱۹۸۸ صاحب مدال برنز تیمی شد و در بازی های آسیایی ۱۹۶۶ هم توسط هوشنگ بزرگ زاده به مدال برنز انفرادی دست یافت. از آن سال به بعد اما تنیس روی میز ایران در کسب مدال این بازی ها ناکام بود.