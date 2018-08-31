زمین لرزه ۳.۹ ریشتری دوگنبدان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری کشور این زمین لرزه در ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه جمعه اتفاق افتاده است.
عمق زمین لرزه در ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.
از خسارات احتمالی این زمین لرزه هنوز گزارشی منتشر نشده است.
گچساران- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۹ در مقیاس ریشتر شهر دوگنبدان در کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.
نظر شما