۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۴۳

در کهگیلویه و بویراحمد؛

زمین لرزه ۳.۹ ریشتری دوگنبدان را لرزاند

گچساران- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۹ در مقیاس ریشتر شهر دوگنبدان در کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات مرکز لرزه نگاری کشور این زمین لرزه در ساعت ۱۶ و ۲۰ دقیقه جمعه اتفاق افتاده است.

عمق زمین لرزه در ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است.

از خسارات احتمالی این زمین لرزه هنوز گزارشی منتشر نشده است.

