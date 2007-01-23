به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله صادقی مدیر کل هنرهای تجسمی در ابتدای این مراسم گفت: "آثاری که در دوسالانه سفال، سرامیک و آبگینه به چشم می خورد برآمده از جان و دل هنرمندان این عرصه است. با این حال برگزاری هشتمین دوسالانه در سیر تطور تاریخی این هنر تجربه ای سازنده است. قطعا سفال یکی از برجسته ترین هنرهای اصیل ایرانی است که ریشه در گنجینه تاریخی ما دارد. بنابراین باید به آن ارج نهاد و در تداوم چنین دوسالانه هایی کوشید."

صادقی با اشاره به فعالیت های تالیفی در عرصه تجسمی یادآور شد: "قرار است به زودی دایره المعارف هنرهای تجسمی را گردآوری و در اختیار هنرمندان و مخاطبان قرار دهیم. همچنین قصد داریم گزیده آثار نقاشی، سفال، سرامیک و سایر هنرها را در قالب کتابی جمع آوری کنیم و درجات زیبایی شناسی هنر را به مخاطبان نشان دهیم."

مریم سالور، دبیر هشتمین دوسالانه سفال، سرامیک و آبگینه، نیز در ادامه مراسم تصریح کرد: "موفقیت دوسالانه سفال قطعا به مدد ارگان های مکمل نظیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سازمان زیباسازی شهرداری، ریاست اسبق و فعلی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، فرهنگستان هنر و مرکز فرهنگی هنری صبا بوده است. این دوسالانه نشانگر رشد و قابلیت استعدادهای بالنده در عرصه سفال است."

همچنین سازمان میراث فرهنگی ضمن قرائت بیانیه در ستایش از برگزاری دوسالانه، از 14 هنرمند سفالگر تقدیر کرد. آیدین اخترپور، معصومه غفارزاده، فریبرز فرتاش، حمیدرضا ناظمیان، کیانوش معتقدی، محمود بقاییان و الهه صفاریان هفت هنرمند نخست بودند که سازمان میراث فرهنگی علاوه بر تقدیر، آثار آنها را خریداری کرد. مهدی علوی، امید قجریان، فرزاد فرجه، آرزو وحدت، مهتاب ودودزاده، روزبه نمازی، آزاده شولی، نرجس نجفی، نسیم مرادی، فاطمه کشمیری و بهزاد اژدری نیز توسط این ارگان تقدیر شدند. سازمان میراث فرهنگی همچنین از انجمن سفال آذربایجان شرقی و مریم سالور و شاهرخ دیلمقانی با لوح ویژه تقدیر کرد.

منتقدان نشریه تجسمی تندیس نیز آثار آذرچهر آل بویه و آزاده شولی را به دلیل سادگی و تمرکز روی موضوع و تکنیک شایسته تقدیر اعلام کردند و از زهرا رهنورد، محمد ضیایی، سعید گلکار، فریده تطهیری مقدم، قابچی، عبدالله مهری،عباس اکبری و بهزاد اژدری نیز به عنوان هنرمندان پیشکسوت تقدیر به عمل آمد.

هیئت داوران فرهنگستان هنر با عنایت به سطح کیفی آثار و به لحاظ گرایش های جدید و بدیع و برداشت های نو برگزیدگان خود را معرفی کرد. برندگان در بخش آفرینش های هنری نو به ترتیب حمیدرضا ناظمیان، نوشین هادی نژاد، آزاده شولی، محمدعلی سجادی، بهزاد اژدری شناخته شدند و در بخش سفال های کاربردی و اجرایی، رضا تائبی، محمود بقاییان و ناهید ساده معرفی و تقدیر شدند.

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز جوایز خود را در بخش سفال و سرامیک به منصوره پورسنگری، آزاده شولی، کیانوش معتقدی و مهری هنربین اهداء کرد و در بخش آبگینه جوایز به عبدالرضا و المیرا اسعدی و فاطمه مجیدی کشمیری رسید. جوایز شرکت صنعت سرام نیز به محمدعلی سجادی و اوژن سیروسی شامل لوح افتخار، چرخ سفالگری و اعتبار خرید ابزار به ارزش پنج میلیون ریال رسید.