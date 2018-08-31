۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۳۹

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران:

عامل انتشار اکاذیب در شبکه های اجتماعی دستگیر شد

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از دستگیری شخصی که با انتشار اکاذیب، قصد تخریب یکی از شخصیت های برجسته شهرستان دهلران را داشت خبر داد.

سرهنگ منوچهر مکی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر گفت: شخصی که با اکانت جعلی و با اسم و فامیل یکی از طوایف شهرستان قصد تخریب و تشویش اذهان عمومی را داشت شناسایی و دستگیر شد.

وی اضافه کرد: به دنبال وصول یک مورد شکوائیه از سوی مقام قضایی مبنی بر انتشار اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان دهلران قرار گرفت.

سرهنگ مکی تصریح کرد: شخصی که با اکانت جعلی و انتشار اکاذیب به یکی از شخصیت های برجسته شهرستان دهلران قصد تخریب وی را داشت با شیوه های فنی و پلیسی دستگیر و با مستندات موجود به جرم خود اعتراف کرد.

