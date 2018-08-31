عامل انتشار اکاذیب در شبکه های اجتماعی دستگیر شد

سرهنگ منوچهر مکی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر گفت: شخصی که با اکانت جعلی و با اسم و فامیل یکی از طوایف شهرستان قصد تخریب و تشویش اذهان عمومی را داشت شناسایی و دستگیر شد.

وی اضافه کرد: به دنبال وصول یک مورد شکوائیه از سوی مقام قضایی مبنی بر انتشار اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان دهلران قرار گرفت.

سرهنگ مکی تصریح کرد: شخصی که با اکانت جعلی و انتشار اکاذیب به یکی از شخصیت های برجسته شهرستان دهلران قصد تخریب وی را داشت با شیوه های فنی و پلیسی دستگیر و با مستندات موجود به جرم خود اعتراف کرد.