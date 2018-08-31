تیم ملی کشتی بزرگسالان کشور در رقابت های جهانی حضور می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا لایق در حاشیه برگزاری مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام یادگار امام(ره) در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار داشت: هم اکنون فدراسیون کشتی ایران شرایط مطلوبی دارد و با تمام فراز و نشیب هایی که در فدراسیون رقم خورد، کار به خوبی پیش می‌رود و در مسابقات آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا از ۶ مدال طلا ۳ مدال در اختیار کشتی‌گیران کشورمان قرار گرفت.

دبیر فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران افزود: کشتی گیران بزرگسال هم اکنون برای حضور در مسابقات جهانی که حدود ۴۵ روز آینده در مجارستان برگزار می‌شود در اردو به سر می‌برند که در شرایط خوبی هستند و امیدواریم بتوانیم به مدال های بیشتر از رقابت‌های آسیایی دست پیدا کنیم.

لایق خاطرنشان کرد: برنامه های فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک مسابقه است و طبق برنامه جلو می رویم. می توان گفت با شرایطی که امسال برای کشتی ایران پیش آمده و تیم های نوجوانان و جوانان هم در رشته آزاد و هم فرنگی قهرمان جهان شده اند، این نوید روزهای خوبی برای کشتی است.

دبیر فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه این پشتوانه می‌تواند آینده کشتی ایران را تضمین کند، بیان داشت: اراک به خوبی از عهده این برگزاری مسابقات برآمد و نشان داد می‌تواند میزبان مسابقات بین‌المللی بزرگتری باشد و می‌توان جام بین المللی بزرگسالان را در اراک برگزار کرد، چون زمینه برگزاری چنین مسابقاتی از هر لحاظ در استان مرکزی مهیا است.