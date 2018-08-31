  1. استانها
  2. مرکزی
۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۳۰

ایران برسکوی قهرمانی مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان ایستاد

اراک- چهارمین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام یادگار امام(ره) با قهرمانی ایران، نایب قهرمانی روسیه و سومی آذربایجان در اراک پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام یادگار امام(ره) از سری برنامه های کنگره ملی نقش امام(ره) در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی در اراک برگزار شد.

این مسابقات با شرکت ۹ تیم داخلی و خارجی در قالب ۱۰۰ ورزشکار در اراک به مدت دو روز در دو بخش تیمی و انفرادی پیگیری شد که در نهایت در بخش انفرادی در وزن ۴۸ کیلوگرم رحمان عموزاده، شاهین خادمی و امیر خیالی مقام های اول تا سوم را کسب کردند و در وزن ۴۸ کیلوگرم مهدی ویسی، مجتبی عرفان و امیرحسام محبی مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

براساس این گزارش، در وزن ۵۱ کیلوگرم اصلانف از آذربایجان بر سکوی نخست ایستاد و کیان محمودجانلو از ایران و آسخاب آبواوو از روسیه به ترتیب دوم و سوم شدند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم نیز غلامحسین حاصلی، ابوالفضل نصیرف از آذربایجان و مهدی حسین نیا از ایران به ترتیب مقام های اول تا سوم به دست آوردند و در وزن ۶۰ کیلوگرم حسین کرمی ، عرفان الهی اول و دوم شدند و فدور بالتوراوو از روسیه در جایگاه سوم ایستاد.

به گزارش مهر، در وزن ۶۵ کیلوگرم سهراب خلیلی، مهران عسگری اول و دوم شدند و انارکه سها از روسیه در جایگاه سوم ایستاد. در وزن ۷۱ کیلوگرم هادی شربینانی و محمدصادق سلمان نژاد مقام های اول و دوم را کسب کردند و اشرف اشریف از آذربایجان در جایگاه سوم ایستاد.

همچنین در وزن ۸۰ کیلوگرم محمدرضا قیاسی و محمد شهباز نژاد مقام های اول و دوم را به دست آوردند و آیدار خانالوف از روسیه در جایگاه سوم ایستاد و در وزن ۹۲ کیلوگرم نیز لیواگورگیان از ارمنستان، مارات دازاگاپیروف از روسیه و سهیل یوسفی اول تا سوم شدند.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم نیز سرگئی ساراکسیان از ارمنستان، سعید حسین پور از ایران و سرگی کوزیرف از روسیه مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

کد خبر 4390141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها