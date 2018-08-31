به گزارش خبرنگار مهر از اندونزی، هروس آوانسیان مسئول برگزاری مسابقات بسکتبال بازی های آسیایی گفت: این دوره از بازی ها بدون کمترین مشکلی انجام شد و تنها 4 بازی باقی مانده است که داورانش را هم مشخص کردیم ولی فعلا اعلام نمی کنیم.

وی ادامه داد: مناسب ترین داوران را برای بازی های حساس رده بندی و فینال زنان و مردان انتخاب کردیم چون جنگ مدال است و حساسیت بالا؛ پس از هر بازی تمام فیلم ها بررسی و داوران نمرات فنی از ناظرین دریافت می کنند که در انتخاب برای سوت های بعدی تاثیرگذار است.

آوانسیان در خصوص اختلافاتی که در جریان لیگ بسکتبال ایران بین او و سرمربی تیم ملی وجود داشت، گفت: هیچ مشکل بزرگی بین من و مهران شاهین طبع وجود ندارد و چند روز قبل کنار هم ناهار خوردیم. قطعا من به عنوان یک ایرانی آرزوی مدال طلا برای کشورم دارم و این نگرانی را که ممکن است من به دلیل اختلافات کوچک با شاهین طبع علیه تیم کشورم کارشکنی کنم درک نمی کنم.

مسئول کمیته مسابقات بسکتبال بازی های آسیایی در خصوص خطاهای ریز و هدف دار بازیکنان مقابل ایران بر روی حامد حدادی گفت: او و سایر بازیکنان در مقابل قانون از نظر داور فرقی ندارند. تذکر داده ایم که حواسشان به همه چیز باشد و قانون را در مورد همه یکسان اجرا کنند. شک نکنید وحدت رویه وجود دارد و سوت ها برای دو طرف یکسان است.