به گزارش خبرنگار مهر، این رزمایش به عنوان مرحله اول رزمایش سراسری و کشوری سپاهیان محمد رسول‌الله‌۲ امروز جمعه همزمان در تمام شهرهای استان اردبیل و با حضور بیش از ۱۵ گردان برگزار شد.

سازماندهی و فراخوانی نیروهای بسیج با الگوگیری از اعزام‌های بزرگ دوران دفاع مقدس، نشان دادن آمادگی رزمی و روحی، ایجاد یأس در دشمنان افزایش روح حماسی و.... از اهداف برگزار این رزمایش عنوان شده است.

فرمانده سپاه اردبیل در حاشیه برگزاری رزمایش سپاهیان محمد رسول‌الله‌۲ در جمع خبرنگاران تاکید کرد که این رزمایش به یاد پشتیبانی مردمی از هشت سال دفاع مقدس از ۹ تا ۲۹ شهریور ماه در سراسر کشور برگزار خواهد شد که امروز جمعه مرحله اول رزمایش در استان اردبیل برگزار شد.

حسن دهقان‌نیا با اشاره به حضور گردان های بسیج، نیروهای مردمی و اقشار مختلف بسیج نیز در این رزمایش سراسری متذکر شد: تمرین فراخوانی و ستون کشی نیروهای مردمی که همان تداعی اعزام بسیجیان به جبهه ها است، یکی از بخش های مهم این رزمایش بود.

وی نشان دادن قدرت و صلابت نیروهای بسیج و مردمی را از اهداف برگزاری این رزمایش برشمرد و تصریح کرد: تاکید بر وحدت و اقتدار ملت ایران با پیروی از ولایت فقیه و رهبری از دیگر اهداف برگزاری این رزمایش بود.

فرمانده سپاه اردبیل با تاکید بر اینکه امروز کشور برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و اتحاد نیاز دارد، متذکر شد: بی شک قدرت و اقتدار نظام و ملت در تمام زمینه ها می تواند توطئه های دشمنان را خنثی و آنها را مایوس کند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در شرایط کنونی از سوی دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب مورد هدف قرار گرفته است، بیان داشت: هوشیاری و آمادگی روحی و روانی و نیز رزمی و زرهی نیروهای نظامی بویژه اقشار بسیج در کنار مردم می تواند این هجمه ها دور کند.

به گفته دهقان‌نیا همزمان با گروه ها و گردان های ساماندهی شده برای این رزمایش، گروه های جهادی بسیج نیز با هدف محرومیت زدایی به مناطق محروم استان اردبیل اعزام شده اند.