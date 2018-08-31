رقص لودریان با ساز پمپئو!

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- حنیف غفاری: گویا رئیس جمهور بی تجربه و وابسته فرانسه و وزیر امور خارجه ناتوان وی همچنان «بازی در زمین آمریکا» را به هر گونه انتخاب و گزینه ای از جمله "استقلال فرانسه در نظام بین الملل ترجیح می دهند!

وزیر امور خارجه فرانسه اخیرا اظهارات سخیف و وقیحانه ای را در قبال جمهوری اسلامی ایران بر زبان رانده است. «ژان ایو لودریان» اخیرا پیش از ورود به اجلاس وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در وین اظهار داشت:« ایران باید به اصول بنیادین معاهده هسته‌ای احترام بگذارد و من فکر می‌کنم این کار را انجام می‌دهد، اما با این حال ایران نمی‌تواند از بحث ‌و مذاکره در مورد سه موضوع بزرگ دیگر که مایه نگرانی ماست، اجتناب کند. آینده تعهدات هسته‌ای ایران پس از سال ۲۰۲۵، برنامه ساخت و گسترش موشک‌های دوربرد ایران، و نقشی که ایران قرار است برای برقراری ثبات در منطقه خاورمیانه ایفا کند، از جمله این موارد هستند!ما باید درباره این موضوع‌ها مذاکره کنیم؛ و ایران باید بداند این پیامی است که من از وین برای این کشور می‌فرستم!».

وزیر امور خارجه فرانسه در اظهارات خود، دو بار از لفظ "باید" استفاده کرده است، این در حالیست که اساسا وی و بالاتر از او، امانوئل مکرون رئیس کاخ الیزه در حد و اندازه ای تعیین تکلیف برای جمهوری اسلامی ایران نیستند. در حالی که فرانسه متهم ردیف دوم خروج ایالات متحده از برجام محسوب می شود و همراهی مطلق کاخ الیزه با کاخ سفید در تغییر برجام ( در سال گذشته) از یاد ملت ایران نرفته است، هم اکنون بار دیگر شاهد طرح موضوع نخ نمای مذاکره با ایران بر سر توان موشکی و دفاعی کشورمان هستیم!

نکته مضحکانه تر اینکه لودریان "قبل "از برگزاری نشست وزرای امور خارجه اروپا در وین اعلام کرده است که وی این سخنان را به نمایندگی از "جمع" بیان می کند! موضوعی که نشان می دهد توهمات ناپلئون بناپارتی، به مثابه یک اختلال پارانوئیدی و ذهنی، مغز سیاستمداران این کشور را تسخیر کرده است.

چندی پیش نیز لودریان در اظهاراتی که پرده از استمرار بازی فرانسوی ها در زمین دولت ترامپ بر می داشت، اعلام کرد که مقامات اروپایی تا ماه نوامبر( آبان ماه ) قصد ندارند بسته پیشنهادی خود برای حفظ برجام را به کشورمان ارائه دهند!

اظهارات اخیر وزیر امور خارجه فرانسه نیز محصول رایزنی های مشترک پشت پرده و مستمر مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با وی بوده است. بدیهی است که در آینده ای نزدیک اخبار کامل تر و دقیق تری از این مذاکرات و از سوی منابع رسانه ای آگاه در غرب منتشر خواهد شد.

متعاقب خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از برجام، مذاکرات مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با وزرای امور خارجه تروییکای اروپایی بر سر برجام ادامه پیدا کرده است. در این میان، فرانسوی ها به مانند رفتاری که در سال 2017 میلادی صورت دادند، همچنان به مهره ایالات متحده در تقابل با ایران تبدیل شده اند.اظهارات اخیر لودریان در قبال ایران نیز در همین راستا قابل تحلیل و بررسی است.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که متعاقب حضور سیاستمدارانی ناشی و ضد ایرانی در کاخ الیزه( خصوصا پس از پایان دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک )، نفرت ایرانیان از فرانسه رو به افزایش بوده است. این روند در دوران ریاست جمهوری مکرون و به سبب وابستگی وی و وزیر امور خارجه اش به ایالات متحده تشدید شده است.بدون شک زمانی فرانسوی ها متوجه "نفرت نهادینه شده "ملت ایران از خود خواهند شد که دیگر بسیار دیر شده است.