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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۲۵

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

آغاز فعالیت خدمت رسانی ۲۰ گروه جهادی بسیج قرچک به محرومان

آغاز فعالیت خدمت رسانی ۲۰ گروه جهادی بسیج قرچک به محرومان

قرچک- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ۱۵ خرداد قرچک از آغاز فعالیت خدمت رسانی ۲۰ گروه جهادی بسیج این شهرستان به محرومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد علی اصغر شهیری بعد از ظهر جمعه در اولین روز افتتاح طرح جهادی بسیج و سپاه ۱۵ خرداد قرچک در روستای قشلاق اول در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گروه های جهادی در قالب ۲۰ گروه در قالب گروه های یک‌روزه، ۳ روزه و ۷ روزه قرار است  به محرومین شهرستان قرچک، در نقاط حاشیه ای بویژه مناطق کم برخوردار خدمت رسانی کنند.

وی گفت: این خدمات رسانی در ۴ بخش سلامت شامل تیم های پزشکی متخصص، عمران و آبادانی شامل رنگ آمیزی منازل و ترمیم منازل محرومان، رنگ آمیزی مدارس، کشاورزی و اقتصاد شامل احیا مرتع، لوله کشی و آب رسانی به مناطق محروم و نیز فرهنگی و اجتماعی شامل بسته های معیشتی، شناسایی و فعال سازی خیرین، تجهیز کتابخانه ها، برگزاری یادواره شهدا و اردوهای فرهنگی و اعزام مشهد اولی ها است، فعالیت دارد.

وی افزود: این ۴ بخشی است، که گروه های جهادی بسیج و سپاه ۱۵ خرداد قرچک قرار است، با فضای خدمت رسانی صادقانه و دلسوزانه و با همکاری ارگان ها و نهاد های مختلف انجام داده و از این طریق به یاری محرومان بشتابند.

کد مطلب 4390183

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