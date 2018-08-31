آغاز فعالیت خدمت رسانی ۲۰ گروه جهادی بسیج قرچک به محرومان

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد علی اصغر شهیری بعد از ظهر جمعه در اولین روز افتتاح طرح جهادی بسیج و سپاه ۱۵ خرداد قرچک در روستای قشلاق اول در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گروه های جهادی در قالب ۲۰ گروه در قالب گروه های یک‌روزه، ۳ روزه و ۷ روزه قرار است به محرومین شهرستان قرچک، در نقاط حاشیه ای بویژه مناطق کم برخوردار خدمت رسانی کنند.

وی گفت: این خدمات رسانی در ۴ بخش سلامت شامل تیم های پزشکی متخصص، عمران و آبادانی شامل رنگ آمیزی منازل و ترمیم منازل محرومان، رنگ آمیزی مدارس، کشاورزی و اقتصاد شامل احیا مرتع، لوله کشی و آب رسانی به مناطق محروم و نیز فرهنگی و اجتماعی شامل بسته های معیشتی، شناسایی و فعال سازی خیرین، تجهیز کتابخانه ها، برگزاری یادواره شهدا و اردوهای فرهنگی و اعزام مشهد اولی ها است، فعالیت دارد.

وی افزود: این ۴ بخشی است، که گروه های جهادی بسیج و سپاه ۱۵ خرداد قرچک قرار است، با فضای خدمت رسانی صادقانه و دلسوزانه و با همکاری ارگان ها و نهاد های مختلف انجام داده و از این طریق به یاری محرومان بشتابند.