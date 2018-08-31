ظریف با وزیر اقتصاد پاکستان دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف پیش از ترک پاکستان با «اسد عمر» وزیر اقتصاد این کشور دیدار کرد.
طرفین درباره همکاریهای دوجانبه بانکی، گسترش حمل و نقل، انتقال گاز و همکاری بنادر چابهار و گوادر گفتگو و تبادل نظر کردند.
