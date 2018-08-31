۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۲۴

ظریف با وزیر اقتصاد پاکستان دیدار و گفتگو کرد

ظریف با وزیر اقتصاد پاکستان دیدار و گفتگو کرد

وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر اقتصاد پاکستان دیدار و درخصوص همکاری‌های دوجانبه بانکی و اقتصادی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف پیش از ترک پاکستان با «اسد عمر» وزیر اقتصاد این کشور دیدار کرد.

طرفین درباره همکاری‌های دوجانبه بانکی، گسترش حمل و نقل، انتقال گاز و همکاری بنادر چابهار و گوادر گفتگو و تبادل نظر کردند.

کد خبر 4390184
محمد مهدی ملکی

    • واحدی IR ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
      فرصت اقتصادی با همسایگان مثل پاکستان در شرایط سیاسی جدید پاکستان تکرار نشدنی هست.

