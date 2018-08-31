مسئله فلسطین دیگر برای سران عرب اهمیتی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در گفتگو با روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت عنوان کرد که مسئله و آرمان فلسطین، به طور کلی در گفتگوهای سران عرب جایی ندارد و به فراموشی سپرده شده است.

وی همچنین اذعان کرد که آمریکا بخشی از تحریم ‌های خود علیه ایران را بر اساس اطلاعات رژیم صهیونیستی وضع کرده است.

لیبرمن اظهار داشت که با رهبران کشورهای عربی که تل‌ آویو با آنها روابط رسمی ندارد، دیدارهایی داشته‌ است.

لیبرمن در پاسخ به این سؤال که آیا مسئله فلسطین در دیدارهایی که با رهبران عرب داشته جایگاهی داشته است یا نه گفت: من وقتی در سال ۱۹۹۶ وارد دفتر نخست وزیری شدم، جایگاه خودمان در برابر جهان عرب را دیدم و اینکه امروز در کجا ایستاده ‌ایم را نیز می‌بینم؛ ما با آنها (سران عرب) سه چهارم مسیر را طی کرده‌ایم.

این مقام صهیونیست افزود: ما با سران عرب در مورد تهدیدهای واقعی مانند ایران، القاعده و جریان ‌های تروریسم سنی صحبت می ‌کنیم و آنها می ‌دانند که از ما می توانند به عنوان مثال اطلاعات جاسوسی، مهارت، تکنولوژی و همکاری راهبری به دست آورد.

وی ادامه داد: به خاطر ندارم که رهبران عرب برای مسئله فلسطین ابتکارات خودشان را مطرح کنند.

لیبرمن علت اینکه رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی که با سران آن دیدار می کند، روابط علنی ندارد، گفت: دلیلش این است که همچنان در رابطه با نگاه به اسرائیل بین موضع رهبران این کشورها و مواضع مردم آنها، شکاف عمیقی وجود دارد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در مورد جنبش حماس و نوار غزه نیز گفت که هدف اصلی تل آویو در گذشته و حال سرنگونی حکومت حماس در غزه است؛ چرا که از نظر اسرائیل آنچه مهم است، آرامش امنیتی مرزهای غزه با سرزمین‌ های اشغالی است.

لیبرمن مدعی شد که جنبش حماس زمستان سال گذشته در آستانه از دست دادن حکومت غزه بود ولی موفق شد که با راهپیمایی‌های حق بازگشت، خشم اهالی غزه را متوجه تل‌آویو کند.

لیبرمن ادامه داد: اسرائیل هرگز اجازه نخواهد داد که دولت فلسطین در صورت تشکیل، ارتش داشته باشد و این ارتش اسرائیل خواهد بود که مسئولیت امنیت این کشور را برعهده می ‌گیرد.

لیبرمن گفت که ایران همچنین موضوع شماره یک گفتگوهای ما با رهبران امنیتی روس و آمریکایی است.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پایان مدعی شد که هنوز واضح نیست که بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، تغییراتی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران کشور ایجاد شده باشد.