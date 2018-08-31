صداوسیما باید حمایت بیشتری از سینمای مستند به عمل آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی طباطبایی نژاد در اختتامیه جشنواره مستند آذربایجان گفت: هنر رسانه مستند از اولین مولفه های توسعه است.

وی افزود: امیدوارم این جشنواره مقدمه ای برای تولید آثار مستند شود وگرنه مسیر ناتمامی است.

طباطبایی نژاد تأکید کرد: خانه مستند تبریز مشوق و حامی مستندسازان برای تولید باشد.

وی ادامه داد: ایجاد فضای رقابت و مکانی برای تبادل تجربه از برکات جشنواره های از این دست است و تمام فعالان این عرصه تولید آثار را به سمتی ببرند که مستند مخاطبان عام تری داشته باشد.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی همچنین خاطرنشان کرد: اعتبار کانال های تلویزیونی فیلم های مستند است و صداوسیما باید حمایت بیشتری از این نوع سینما به عمل آورد.

محمدمهدی طباطبایی نژاد در پایان گفت: امیدوارم در تبریز به جایی برسیم که سالن های اختصاصی برای اکران فیلم های مستند داشته باشد و پاتوق های فیلم مستند را به صورت مستمر برگزار کند.