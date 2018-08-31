جشنواره فیلم مستند آذربایجان نتیجه اراده اهالی سینمای مستند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپور با بیان مطلب فوق اظهار کرد: تمام کسانی که دل در گرو فرهنگ و هنر دارند در کنار انجمن ها و تشکل ها قدمی در راه اعتلای سینما بردارند.

وی افزود:ما چند سالی است که بر موضوع تشکل های تخصصی تأکید داریم و برگزاری خوب این جشنواره نشان داد که این انجمن ها بهتر می توانند در این حوزه فعالیت کنند.

محمدپور گفت: به نظر می رسد خیزشی در عرصه سینما رخ داده و ما شاهد اتفاقات خوبی بوده ایم.

وی ادامه داد: باید در این حوزه به جایی برسیم که سرمایه گذاران سینما را بستر مطمئنی برای سرمایه گذاری بدانند.

مدیرکل اداره ارشاد استان در پایان خاطرنشان کرد: من امیدوارم که دبیرخانه هر جشنواره بعد از اینکه تشکیل شد بتواند تا جشنواره و جشنواره های بعدی به صورت مستمر و مداوم فعالیت کند.