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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۳۹

مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان‌شرقی:

جشنواره فیلم مستند آذربایجان نتیجه اراده اهالی سینمای مستند بود

جشنواره فیلم مستند آذربایجان نتیجه اراده اهالی سینمای مستند بود

تبریز - مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان‌شرقی در اختتامیه اولین جشنواره فیلم مستند آذربایجان، گفت: این جشنواره نتیجه اراده محکم و همدلی جمعی از هنرمندان عرصه سینمای مستند استان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدپور با بیان مطلب فوق اظهار کرد: تمام کسانی که دل در گرو فرهنگ و هنر دارند در کنار انجمن ها و تشکل ها قدمی در راه اعتلای سینما بردارند.

وی افزود:ما چند سالی است که بر موضوع تشکل های تخصصی تأکید داریم و برگزاری خوب این جشنواره نشان داد که این انجمن ها بهتر می توانند در این حوزه فعالیت کنند.

محمدپور گفت: به نظر می رسد خیزشی در عرصه سینما رخ داده و ما شاهد اتفاقات خوبی بوده ایم.

وی ادامه داد: باید در این حوزه به جایی برسیم که سرمایه گذاران سینما را بستر مطمئنی برای سرمایه گذاری بدانند.

مدیرکل اداره ارشاد استان در پایان خاطرنشان کرد: من امیدوارم که دبیرخانه هر جشنواره بعد از اینکه تشکیل شد بتواند تا جشنواره و جشنواره های بعدی به صورت مستمر و مداوم فعالیت کند.

کد مطلب 4390192

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