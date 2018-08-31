۹ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۴۲

سرپرست مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

سانحه رانندگی در گلستان ۴ کشته و ۳ زخمی بر جای گذاشت

آق قلا- سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: سانحه رانندگی در جاده ارتباطی آق قلا - بندرترکمن، چهار کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کمال غریبی، عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سانحه رانندگی در جاده ارتباطی آق قلا - بندرترکمن شامگاه پنج شنبه، چهار کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.

وی توضیح داد: تصادف شدید دو خودرو سمند با پژو باعث این سانحه خونین شد که چهار نفر در دم جان باختند و سه مصدوم حادثه هم برای درمان به بیمارستان آل جلیل آق قلا اعزام شدند.

کمال غریبی ادامه داد: در ۱۰ روز گذشته این دومین سانحه رانندگی در این محور است که حادثه قبلی ناشی از تصادف خودرو نیسان با سواری ام وی ام بود که دو نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.

کد خبر 4390195

