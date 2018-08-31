هزار زوج در مرکز درمان ناباروری اردبیل تحت درمان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهران اوچی اردبیلی عصر جمعه در بازدید از مرکز درمان ناباروری اردبیل تصریح کرد: علاوه بر این از ابتدای راه اندازی این مرکز تاکنون ۴۶۰ زوج نابارور با بهره مندی از روش های درمانی مرکز ناباروری اردبیل صاحب فزرند شده اند.

وی راه‌اندازی مرکز درمان ناباروری اردبیل را از مهمترین دستاوردهای جهاد دانشگاهی در این استان برشمرد و تاکید کرد که فعالیت این مرکز توانسته گردشگری سلامت را در استان توسعه دهد.

رئیس جهاد دانشگاهی استان با تاکید بر اینکه توسعه توریسم سلامت یکی از محورهای توسعه اردبیل در برنامه ریزی بلند مدت تعیین شده است، یادآور شد: جهاد دانشگاهی در این حوزه ضمن پژوهش های کاربردی، برنامه های عملیاتی مطلوبی نیز داشته که تاثیرات آن ملموس است.

وی در عین حال از توسعه مهارت آموزی و آموزش های تخصصی در جهاد دانشگاهی استان خبر داد و تصریح کرد: این نهاد تلاش کرده با مهارت محور کردن دوره های آموزشی، بسترهای لازم را برای اشتغال و کارآفرینی فراهم کند.

اوچی اردبیلی با اشاره به ظرفیت های موجود در این نهاد متذکر شد: در راستای توسعه اشتغال در استان و تحقق برنامه های توسعه ای؛ جهاد دانشگاهی در زمینه های اشتغال فراگیر روستائی و توانمندسازی نیروی انسانی، ایجاد و راه اندازی مجتمع سلامت و پایلوت صنعتی تولید نشاسته پلیمری و... برنامه ریزی و همکاری می کند.