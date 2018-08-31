۹ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۰۴

مدیر کل هواشناسی گلستان:

باران مهمان مناطق کوهپایه‌ای گلستان می‌شود

باران مهمان مناطق کوهپایه‌ای گلستان می‌شود

گرگان- مدیر کل هواشناسی استان گلستان گفت: آسمان گلستان در چند روز آینده شاهد بارش باران خواهد بود و این بارندگی بیشتر در مناطق کوهپایه‌ای اتفاق می افتد.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز شنبه (۱۰ شهریور) آسمان گلستان شاهد افزایش ابر، وزش باد  شدید و در برخی نواحی بارش باران خواهد بود.

وی افزود: البته انتظار می رود بیشتر در نواحی کوهپایه ای و کوهستانی شاهد بارش باران باشیم.

داداشی ادامه داد: برای روز یکشنبه هم در استان شاهد افزایش ابر و گاهی وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود.

وی گفت: همچنین برای روز دوشنبه احتمال ریزش باران در برخی از نواحی استان دور از انتظار نیست.

داداشی تصریح کرد: آسمان گلستان تا روز چهارشنبه نیمه ابری، همراه با وزش باد و گاهی هم بارش باران خواهد بود.

