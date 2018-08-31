نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز شنبه (۱۰ شهریور) آسمان گلستان شاهد افزایش ابر، وزش باد شدید و در برخی نواحی بارش باران خواهد بود.
وی افزود: البته انتظار می رود بیشتر در نواحی کوهپایه ای و کوهستانی شاهد بارش باران باشیم.
داداشی ادامه داد: برای روز یکشنبه هم در استان شاهد افزایش ابر و گاهی وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود.
وی گفت: همچنین برای روز دوشنبه احتمال ریزش باران در برخی از نواحی استان دور از انتظار نیست.
داداشی تصریح کرد: آسمان گلستان تا روز چهارشنبه نیمه ابری، همراه با وزش باد و گاهی هم بارش باران خواهد بود.
نظر شما