دروازه بان تیم آذرخش مصدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتسال گیتی‌پسند اصفهان و آذرخش بندر عباس به شرح زیر است:

هواداران پرشور اصفهانی با استقبال بسیار خوب خود از همان دقایق ابتدایی بازی تیم محبوب خود را تشویق می‌کردند.

دروازه‌بان آذرخش در ابتدای بازی از ناحیه بینی دچار مصدومیت شد که این مسئله باعث ایجاد وقفه‌ای چند دقیقه‌ای در روند بازی شد.

دقیقه ۵ روی خطای بازیکنان آذرخش داور به سود گیتی‌پسند اعلام پنالتی کرد و در ادامه با اعتراض بازیکنان آذرخش بازیکن شماره ۸ این تیم کارت زرد دریافت کرد؛ این پنالتی را دروازه بان آذرخش مهار کرد.

در دقیقه ۸ و دقیقه ۱۵ با اعتراض دروازه‌بان آذرخش و به دستور داور دیدار بازی متوقف و عوامل ورزشگاه قسمتی از محوطه جریمه تیم آذرخش را خشک کردند.

در دقایق پایانی نیمه دوم بازیکنان آذرخش رو به خشونت آوردند که حاصل آن دو خطا در دقیقه ۱۴و ۱۵ بود. داور بر روی این دو صحنه تذکر جدی به بازیکنان آذرخش داد.

در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست خطای بازیکنان تیم آذرخش منجر به اعلام پنالتی به سود گیتی‌پسند شد تا این پنالتی صحنه دومین گل این تیم شود.

در دقیقه ۱۱ نیمه دوم دروازه‌بان آذرخش مصدوم و به بیرون زمین منتقل شد.

ناظر این دیدار از ماموران امنیتی خواستار برخورد با هوادارانی شد که به داوری مسابقه اعتراض داشتند.‌ این عمل وی موجب تحریک بیشتر هواداران شد.