استان مرکزی در حوزه ورزش از لحاظ سخت افزاری دچار نقصان است

فتح الله حقیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در حاشیه اختتامیه چهارمین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام یادگار امام(ره) در اراک، اظهار داشت: برای حل این مشکل، یعنی کمبودهای حوزه زیرساختی و سخت افزاری ورزش استان باید ورود جدی و عملیاتی و پیگیرانه انجام شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: بودجه هایی که مربوط به ورزش استان است، ازجمله ۲۷ صدم درصد سهم از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده که برای استان ۱۳ میلیارد تومان بوده و همچنین یک درصد سهم بودجه دستگاه های اجرایی برای ورزش به علاوه اعتبارات دیگر استانی و ملی صد درصد محقق و در اختیار گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه این موارد به تنهایی کفایت نمی‌کند، تصریح کرد: دفتر اجتماعی استانداری مرکزی و اداره کل ورزش و جوانان استان به دنبال تدوین طرحی هستند که برمبنای آن، بخش های صنعتی و تولیدی مستقر در استان مرکزی بایستی در حوزه ورزش سرمایه‌گذاری کنند.

برخورداری صنایع از برخی معافیت ها با مشارکت در ورزش

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: کارخانجات و صنایع با این مشارکت در حوزه ورزش از معافیت های دیگر حوزه‌ها برخوردار می‌شوند، تا زمینه تشویق به منظور ورود به ورزش برای این واحدها مهیا شود.

حقیقی خاطرنشان کرد: امیدواریم با عملیاتی شدن این طرح شرایط در حوزه ورزش نسبت به گذشته بهتر می شود. مجموعه استانداری هم علاقمند است که چنین مسابقات بزرگی در سطح بین المللی و ملی در استان برگزار شود و فواید برگزاری این گونه مسابقات در استان بسیار است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بیان داشت: برگزاری این گونه مسابقات نشان می دهد که استان مرکزی از پتانسیل و ظرفیت‌های خوبی برای اجرای چنین برنامه‌هایی برخوردار است و به این ترتیب ورزشکاران استان هم میدان‌ های بزرگ را تجربه می‌کنند که در پیشرفت و تحول ورزش استان می‌تواند بسیار مفید و اثرگذار باشد.