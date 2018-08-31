۹ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۲۳

معاون سیاسی، امنیتی استاندار مرکزی در گفت و گو با مهر؛

استان مرکزی در حوزه ورزش از لحاظ سخت افزاری دچار نقصان است

اراک- معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: استان مرکزی در حوزه ورزش از نظر سخت افزاری در جایگاه قابل قبول قرار ندارد، چرا که سرانه ورزش این استان پایین تر از میانگین کشور است.

فتح الله حقیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در حاشیه اختتامیه چهارمین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام یادگار امام(ره) در اراک، اظهار داشت: برای حل این مشکل، یعنی کمبودهای حوزه زیرساختی و سخت افزاری ورزش استان باید ورود جدی و عملیاتی و پیگیرانه انجام شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: بودجه هایی که مربوط به ورزش استان است، ازجمله ۲۷ صدم درصد سهم از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده که برای استان ۱۳ میلیارد تومان بوده و همچنین یک درصد سهم بودجه دستگاه های اجرایی برای ورزش به علاوه اعتبارات دیگر استانی و ملی صد درصد محقق و در اختیار گذاشته شده است.

بودجه هایی که مربوط به ورزش استان است، ازجمله ۲۷ صدم درصد سهم از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سهم بودجه دستگاه های اجرایی برای ورزش به علاوه اعتبارات دیگر استانی و ملی صد درصد محقق شده استوی با اشاره به اینکه این موارد به تنهایی کفایت نمی‌کند، تصریح کرد: دفتر اجتماعی استانداری مرکزی و اداره کل ورزش و جوانان استان به دنبال تدوین طرحی هستند که برمبنای آن، بخش های صنعتی و تولیدی مستقر در استان مرکزی بایستی در حوزه ورزش سرمایه‌گذاری کنند.

برخورداری صنایع از برخی معافیت ها با مشارکت در ورزش

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: کارخانجات و صنایع با این مشارکت در حوزه ورزش از معافیت های دیگر حوزه‌ها برخوردار می‌شوند، تا زمینه تشویق به منظور ورود به ورزش برای این واحدها مهیا شود.

حقیقی خاطرنشان کرد: امیدواریم با عملیاتی شدن این طرح شرایط در حوزه ورزش نسبت به گذشته بهتر می شود. مجموعه استانداری هم علاقمند است که چنین مسابقات بزرگی در سطح بین المللی و ملی در استان برگزار شود و فواید برگزاری این گونه مسابقات در استان بسیار است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بیان داشت: برگزاری این گونه مسابقات نشان می دهد که استان مرکزی از پتانسیل و ظرفیت‌های خوبی برای اجرای چنین برنامه‌هایی برخوردار است و به این ترتیب ورزشکاران استان هم میدان‌ های بزرگ را تجربه می‌کنند که در پیشرفت و تحول ورزش استان می‌تواند بسیار مفید و اثرگذار باشد.

