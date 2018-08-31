  1. استانها
  2. اصفهان
۹ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۱۵

سرمربی گیتی‌پسند:

همه اتفاقات بازی را پیش‌بینی کرده بودیم

اصفهان - سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان گفت: ما همه آنچه که در بازی رخ داد را پیش‌بینی کرده بودیم اما در دقایق پایانی قدری بی‌تمرکز عمل کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا لک شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش در برابر تیم آذرخش بندرعباس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما همه آنچه که در زمین اتفاق افتاد را پیش‌بینی کرده بودیم و به خاطر دقایق پایانی بازی از تماشاگران عذرخواهی می‌کنم.

وی با اشاره به افزایش فشار تیم آذرخش در دقایق پایانی ادامه داد: متاسفانه بازیکنان ما در شش دقیقه پایانی بدون تمرکز بازی کردند. علت این بی‌تمرکزی با توجه به اینکه پنج بر صفر پیش بودیم این بود که بازیکنان کار را تمام شده انگاشتند و شاید علت دیگر آن بازی حساس هفته بعد ما باشد. به هر حال به خاطر التهابات پایان بازی از هواداران عذرخواهی می‌کنم.

سرمربی گیتی‌پسند درباره تیم آذرخش افزود: ما می‌دانستیم که آذرخش بازیکنان بسیار خوبی دارد که می‌توانند به خوبی به بازی برگردند و تصور می‌کردیم فشار خود را با آغاز نیمه دوم شروع کنند اما این فشار را در پایان بازی به کار گرفتند که در مجموع بازی خوبی را شاهد بودیم.

وی به تاکتیک دفاعی گیتی‌پسند در دقایق پایانی این دیدار اشاره کرد و در این باره گفت: ما نیاز داریم که تاکتیک‌های ویژه از جمله تاکتیک دفاعی را تمرین کنیم. هفته گذشته در مشهد به خوبی از عهده این کار برآمدیم اما این هفته به دلایلی در آن موفق نبودیم. امیدوارم روند پیروزی‌های خود را ادامه دهیم و هفته به هفته بهتر شویم.

کد خبر 4390209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها