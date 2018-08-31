اشتباه در مقابل گیتی پسند تنبیه سختی بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر عباس روزپیکر شامگاه جمعه، پس از شکست ۵ بر ۴ تیمش در برابر تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی مقابل گیتی پسند بازی خوبی بود. ما در نیمه نخست موقعیت هایی داشتیم که متاسفانه از آنها استفاده نکردیم که اگر از موقعیت های خود استفاده کرده بودیم و بازی را پایاپای پیش می‌بردیم و در پایان بازی راحت تر می توانستیم به بازی برگردیم.

وی افزود: در مقابل گیتی‌پسند هر اشتباهی مرتکب شویم به سختی تنبیه خواهیم شد و ما در مقابل چنین تیمی از موقعیت های خود استفاده نکردیم و برگشتن بازی در دقایق پایانی برای ما بسیار کار سختی بود و زمانی کمی برای این کار داشتیم.

سرمربی آذرخش درباره شرایط این تیم گفت: ما مثل همیشه فصل را با مشکلات زیاد و دیرتر از دیگر تیم ها آغاز کردیم و این دیر آغاز کردن باعث آسیب دیدگی بازیکنان شد و از این نظر به ما ضربه زد.

وی افزود: این فشار مسابقات و مشکلات، به ما لطمه می زند و هر بازیکنی که آسیب دیدگی‌اش خوب می شود بازیکن دیگر آسیب می بیند و این کار را برای ما سخت می‌کند. ما همیشه به خاطر این دیر شروع کردن یک نیم فصل را از دست می‌دهیم.