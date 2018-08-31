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۹ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۲۶

امروز صورت گرفت؛

۲ گزارش آتش سوزی در جنگل های ایلام/یکی از آتش سوزی ها مهار شد

۲ گزارش آتش سوزی در جنگل های ایلام/یکی از آتش سوزی ها مهار شد

ایلام-امروز دو مورد آتش سوزی در جنگل های استان ایلام گزارش شد که یکی از آنها مهار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین آتش سوزی ظهر امروز مربوط به منطقه هانیوان ایلام بود که این آتش سوزی پس از ساعت ها تلاش مهار شد.

طبق اعلام مسئولان منابع طبیعی استان، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست تا ۲۴ساعت آینده در حال مدیریت بعد از حریق با توجه به وزش باد در منطقه هستند.

گزارش های غیر رسمی حاکی از خسارت آتش سوزی به ۲.۵ هکتار از عرصه های این منطقه دارد.

علاوه بر این، آتش سوزی در منطقه جنگلی ملکشاهی ایلام نیز امروز گزارش شده که هنوز این آتش سوزی مهار و خاموش نشده است.

گزارش ها حاکی از  آتش سوزی گسترده در کبیرکوه ملکشاهی دارد و شدت آتش سوزی در حال افزایش است.

کد مطلب 4390212

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