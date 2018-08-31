مناطق آزاد راه تنفسی اقتصاد کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سالار سنجری در در آیین افتتاح پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد ارس گفت: مناطق آزاد راه تنفسی برای اقتصاد کشور هستند و باید قانون اداره کرد مناطق آزاد بدون کم و کاست در این مناطق اجرا گردد تا زمینه پشتگرمی سرمایه گذاران فراهم شود.

وی تصریح کرد: اختلافات گمرک با مناطق آزاد باید هرچه سریعتر حل شود و بدون شک راه اندازی سامانه جامع گمرکی می تواند در این زمینه کمک کند.

حجت الاسلام و المسلمین سنجری با تاکید بر اینکه منطقه آزاد ارس دارای پتانسیل های بی نظیر تجاری است، عنوان کرد: نباید به هر دلیلی مانع از رشد تجارت در منطقه شویم. این در حالیست که مشکل کنونی ثبت سفارش و تخصیص ارز باعث نا امیدی فعالان تجاری ارس شده است.

وی با اشاره به اینکه بحث احیای گذرنامه های مرزی نیز باید بیشتر از این مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بخشی از مردم منطقه از طریق رفت و آمدهای مرزی کسب درآمد می کنند و مشکلات کنونی باعث قطع درآمد این افراد و بروز مشکلات اقتصادی شده است.

گفتنی است، طرح های قابل افتتاح امروز در منطقه محدوده های منطقه آزاد ارس ۴۵ طرح و تعداد طرح های کلنگ زنی نیز ۸ طرح است. بر همین اساس، همزمان با هفته دولت در منطقه آزاد ارس ۱۱ طرح در حوزه تولید و صنعت، ۱۹ طرح عمرانی، یک طرح زیرساختی، یک مرکز رشد، یک مجتمع تجاری، ۱۰ طرح در حوزه کشاورزی و ۲ پروژه گردشگری افتتاح می شود. ۵ طرح در حوزه عمرانی و ۳ طرح در حوزه کشاورزی هم در این سفر کلنگ زنی می شود.

اعتبار طرح های قابل افتتاح ۳۵۱ میلیارد تومان و برای پروژه هایی که کلنگ زنی می شود ۵۸۷ میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد بود. میزان اشتغالزایی طرح هایی که امروز افتتاح می شود ۲۷۷ نفر است. پیش بینی اشتغال طرح هایی که کلنگ زنی می شود نیز ۶۵۷ نفر است.