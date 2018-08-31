ارتقای ورزش کشور مستلزم سرمایه گذاری در رده های پایه است

ابراهیم مهربان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در حاشیه اختتامیه چهارمین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام یادگار امام(ره) در اراک، اظهار داشت: اگر قرار است در مسابقات المپیک ۲۰۲۰ و سایر رقابت های جهانی خوش بدرخشیم، نگاهمان از هم اکنون باید به کشتی‌ گیران نوجوان و سرمایه گذاری روی رده های پایه باشد و فدراسیون کشتی در این زمینه برنامه هایی را در دستور کار دارد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشور افزود: نفرات برتر رقابت های بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام یادگار امام(ره) از سوی کادر فنی مسابقات مورد پیگیری قرار می گیرند تا بتوانند با تمرین های مستمر و شرکت در اردوهای مختلف، پشتوانه قوی برای کشتی ایران باشند.

فدراسیون کشتی در برنامه های اخیر خود به دنبال پشتوانه سازی است تا بتواند در میادین جهانی بدرخشد و با برنامه ریزی صحیح از رده های پایه می توانیم بزرگان کشتی آینده کشور را بسازیم مهربان خاطرنشان کرد: فدراسیون کشتی در برنامه های اخیر خود به دنبال پشتوانه سازی است تا بتواند در میادین المپیک و جهانی صاحب نام باشد و با برنامه ریزی صحیح، از همین کشتی گیران نوجوان که امروز شاهد هنرنمایی آنها هستیم، می توانیم بزرگان کشتی فردا و آینده ایران اسلامی را بسازیم.

وی بیان داشت: برگزاری مسابقات به سبک جدید یعنی تیم به تیم موجب می‌شود که کشتی‌ گیران علاوه بر داشتن انگیزه برای رقابت انفرادی، در قالب تیمی هم برای قهرمانی تلاش کند که این مساله می‌تواند در کشف و پرورش استعدادها و توانمندسازی کشتی‌گیران بسیار مفید و موثر باشد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشور خاطرنشان کرد: استان مرکزی با میزبانی خوب رقابت های بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام یادگار امام(ره)، نشان داد که می‌تواند میزبان برگزاری مسابقات بزرگ‌ تر کشتی همچون جام تختی باشد.