  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ شهریور ۱۳۹۷، ۲۳:۲۷

مقام صهیونیست: باید رهبران حماس را ترور کرد

وزیر آموزش رژیم صهیونیستی خواستار ترور رهبران جنبش حماس در غزه و تخریب زیر ساخت های موشکی و خلع سلاح این جنبش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، نفتالی بنت در اظهاراتی گفت: ما باید رهبران جنبش حماس را سرکوب و زیر ساخت های تولید موشک این جنبش را تخریب کنیم.

وی افزود: من ترور رهبران حماس را تأیید می کنم و می خواهم که اقداماتمان را در کرانه باختری ( با اشاره به بازداشت و ترور رهبران حماس از جمله نمایندگان مجلس فلسطین) تکرار کنیم.

این مقام صهیونیست با اشاره به کرانه باختری، گفت: چرا از آنجا به ما حمله نمی کنند؟ به خاطر اینکه ارتش اسرائیل اجازه نمی دهد آنها تکان بخورند و این تنها یک جنبه از اقدامات ما در کرانه باختری است.

بنت در واکنش به اظهارات یحیی سنوار از رهبران جنبش حماس که خواستار شلیک بی وقفه موشک به اسرائیل در صورت حمله به غزه، شده بود، افزود: به سنوار می گویم که مرا تحریک نکند، مسئولیت ما ریشه کن کردن توانایی های حماس و نابودی آن است.

وی در پایان بار دیگر خواستار خلع سلاح حماس شد.

کد خبر 4390226

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها