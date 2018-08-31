اعلام آمادگی استان مرکزی برای میزبانی مسابقات جهانی کشتی

عابد حقدادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در حاشیه اختتامیه چهارمین دوره مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام یادگار امام(ره) در اراک، اظهار داشت: طی مذاکره با رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی و معاون پارلمانی و امور استان‌های وزیر ورزش و جوانان، برای میزبانی مسابقات بین المللی کشتی جام تختی و مسابقات جهانی کشتی و آماده سازی زیرساخت‌ها برای این مسابقات اعلام آمادگی کرده ایم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی افزود: طی سال جاری برگزاری پنج رویداد بین المللی ورزشی و پنج همایش پیاده روی بزرگ خانوادگی با پخش زنده تلویزیونی در دستور کار اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی قرار دارد.

حقدادی بیان داشت: با توجه به اینکه استان مرکزی زادگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) است، مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان هم مزین به نام یادگار ارزشمند امام(ره) در اراک برگزار شد که در این مسابقات، ۹ تیم داخلی و خارجی در قالب ۱۰۰ ورزشکار شرکت داشتند و همزمان مسابقات بین المللی شطرنج با حضور ۱۰ کشور و ۱۵۰ ورزشکار در خمین برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی تصریح کرد: پس از حدود ۹ سال توقف در برگزاری مسابقات بین المللی تور دوچرخه سواری میلاد دو نور، مهرماه سال جاری با توجه به مقررات دوچرخه سواری فدراسیون جهانی، تور دوچرخه سواری میلاد دو نور به میزبانی استان مرکزی به صورت ملی برگزار می شود و سال آینده این مسابقات به صورت بین‌المللی پیگیری خواهد شد.

حقدادی خاطرنشان کرد: همچنین میزبانی و برگزاری مسابقات بین المللی اسکواش در دستور کار قرار دارد که برای اجرایی شدن این مسابقات در اراک، کارهای مقدماتی در حال پیگیری است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی بیان داشت: با حمایت‌ های صورت گرفته از حوزه ورزش در استان مرکزی، شرایط و زیرساخت ها برای برگزاری مسابقات ورزشی در سطح ملی، بین المللی و حتی جهانی در این استان مهیا است.