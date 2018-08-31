۹ شهریور ۱۳۹۷، ۲۳:۰۵

روسیه: اوکراین را مسبب ترور رئیس جمهور دونتسک می دانیم

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد شواهد گویای دخالت دولت اوکراین در ترور رئیس جمهوری دونتسک است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه دولت اوکراین را مسئول کشته شدن «الکساندر زاخارچنکو» رئیس جمهور دونتسک دانست.

وی ساعتی پس از انتشار خبر کشته شدن زاخارچنکو در حادثه انفجار در رستورانی در مرکز دونتسک تاکید کرد کی یف پیشتر نیز از چنین روش هایی برای حذف مخالفان خود استفاده کرده است.

زاخارووا با اشاره به بی توجهی اوکراین به مفاد توافقنامه مینسک افزود: کی یف نه تنها به دنبال تحقق وعده صلح نیست بلکه بر اساس شواهد به قتل عام مخالفان خود روی آورده است.

رسانه های روسیه ساعاتی پیش از ترور رئیس جمهوری جمهوری خلق دونتسک بر اثر انفجار در یک رستوران در مرکز دونتسک خبر دادند.

گفته می شود در این انفجار وزیر درآمد و حقوق جمهوری خلق دونتسک نیز حضور داشته که به شدت مجروح شده است.

