آتش سوزی بزرگ در جنگل های ملکشاهی/تقاضا از مردم برای کمک

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی در منطقه ملیه سیل کبیرکوه ملکشاهی به وسعت زیادی رخ داده و هر لحظه در حال گسترش است.

از تمامی ارگانها، نهادها و آحاد مردم جهت مهار آتش سوزی درخواست کمک می شود.

فرمانده سپاه ناحیه ملکشاهی اعلام کرد: ساعاتی پیش، اولین اکیپ از نیروهای سپاه و بسیج به منطقه آتش سوزی کبیرکوه اعزام شده اند و در حال سازماندهی و اعزام اکیپ های بعدی هستیم.

داوطلبین مهار آتش سوزی، برای اعزام به منطقه آتش گرفته به حوزه بسیج شهری واقع در بلوار شهید صیادشیرازی(جنب فرمانداری ملکشاهی) مراجعه کنند.

گفتنی است بیشتر پوشش منطقه را جنگل های بلوط که جزو بکرترین مناطق استان است، تشکیل می دهد.