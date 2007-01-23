مهمترین هنر عاشورا فتح قلوب مردم در تاریخ است

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار با بیان گوشه هایی از تاریخ تبعیض آمیز برخی از حاکمان اسلامی در صدر اسلام گفت : ارادت مردم به اهل بیت ( ع ) بر اساس تعالیم خاص اسلامی بسیار خالص بود ، اما شدت برخورد حاکمان باعث سرکوب مردم می شد .

وی با تبیین قیام امام حسین ( ع ) افزود : مهمترین هنر عاشورا فتح قلوب مردم در تاریخ بود .

وی امام حسین را الگوی انسانهای مجاهد و مبارز دنیا دانست و گفت : شهدا و اسرای کربلا با خون و اظهارات خود این شعله را در تاریخ فروزان کردند که همیشه دامن ظلم را می سوزاند ومشعل هدایت انسانها است .

آیت الله هاشمی رفسنجانی با مقایسه انقلاب اسلامی با قیام عاشورا گفت : مبارزین در سالهای مبارزه با تبیین ابعاد رژیم پهلوی ، قلوب مردم رافتح کردند که همین باعث حضور میلیونی آنها در صحنه و پس ازآن ، پیروزی وتداوم انقلاب اسلامی تا امروز شده است .

هاشمی رفسنجانی با اشاره به روند توجه دنیا به مردم سالاری گفت : انتخابات شکل پیشرفته وعالمانه درک حضور مردم در جامعه است .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه نظرات گوناگون توسط نامزدهای مختلف در انتخابات را فرصت مغتنمی دانست که در صورت عدم دخالت افراد و گروهها وتبلیغات گمراه کننده ، راه درستی رابرای پیمودن جوامع به سوی سعادت می گشاید .

وی افزود : هر کس به انتخابات ساختاری این چنین داده است ، به پیشرفت بشری خدمت کرده است .

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به تاکیدات نبوی بر بیعت با مردم گفت : در زمانی که بر اساس حکومت های مورثی عده ای حاکم به دنیا می آمدند ، اسلام به نظرات مردم توجه می کرد .

وی با بیان تاریخ زندگانی امام علی ( ع ) گفت : تا زمانی که مردم نخواستند ، آن حضرت وارد میدان نشدند و به حاکمان خویش در بلاد هم می گفتند در آغاز کار حتما برنامه هایتان را با مردم درمیان بگذارید و درصورت موافقت آنان عمل کنید .

هاشمی رفسنجانی با بیان اصول قانون اساسی که انتخابات را اصل می دانند ، گفت : بر اساس عقاید اسلامی باید به مردم توجه نماییم . وی گفت : عدم حضورمردم در هر مقطعی کار را برای هر جامعه ای مشکل می کند .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود : همین مردم هر وقت بفهمند که کسی می خواهد با خودخواهی منافع خود را تامین کند ، از او جدا می شوند و فاصله می گیرند . وی افزود : همه باید ثابت کنیم که در خدمت مردم ، کشور ودین خود هستیم .

در آغاز این دیدار چند تن از مسئولان گزارشی از برنامه ها و فعالیتهای خویش برای انتخابات 24 آذرماه ارائه کردند .