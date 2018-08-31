حجم آتش سوزی ملکشاهی بالاست/اعزام بالگرد برای مهار آتش

احمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حجم آتش سوزی در جنگل های شهرستان ملکشاهی بالاست و منطقه نیر صعب العبور است، با هماهنگی انجام شده بالگرد در صبح اول وقت برای خاموش و مهار آتش اعزام می شود.

وی تصریح کرد: تمامی دستگاه های اجرایی استان و نیروهای امدادی پای کار هستند، تمامی تمهیدات و سازماندهی نیروها برای مهار آتش سوزی انجام شده است.

آتش سوزی بزرگ در جنگل های ملکشاهی منجر به تشکیل شورای بحران در این شهرستان شد.

آتش سوزی در کبیرکوه به کمتر از ۱۰۰ متری اکیپهای اطفا حریق رسیده، علاوه بر فاجعه طبیعی در صورت عدم اعزام بالگرد فاجعه انسانی رخ خواهد داد.

آتش سوزی در منطقه ملیه سیل کبیرکوه ملکشاهی به وسعت زیادی رخ داده و هر لحظه در حال گسترش است.

از تمامی ارگانها، نهادها و آحاد مردم جهت مهار آتش سوزی درخواست کمک شده، ساعاتی پیش، اولین اکیپ از نیروهای سپاه و بسیج به منطقه آتش سوزی کبیرکوه اعزام شده اند.

داوطلبین مهار آتش سوزی، برای اعزام به منطقه آتش گرفته به حوزه بسیج شهری واقع در بلوار شهید صیادشیرازی(جنب فرمانداری ملکشاهی) مراجعه کنند.

گفتنی است بیشتر پوشش منطقه را جنگل های بلوط که جزو بکرترین مناطق استان است، تشکیل می دهد.