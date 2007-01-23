"هنر عاشورایی" در رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، "هنر عاشورایی" عنوان برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو فرهنگ است که فلسفه عاشورا را از دیدگاه هنر عاشورایی بررسی می کند. این برنامه به تهیه کنندگی نیلوفر زندیان و گویندگی عفت رسولی تهیه شده است.

برنامه "حماسه عاشورا" با موضوع تجلی عرفان در حماسه عاشورا روز چهارشنبه چهار بهمن ماه ساعت 16:30 از رادیو فرهنگ به تهیه کنندگی و سردبیری احمد نصیری کیا پخش می شود. "جستجوی ناتمام" عنوان برنامه ای از رادیو فرهنگ است که چهار بهمن ماه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر با حضور مسئولان ستاد امر به معروف و نهی از منکر ساعت 16 روی آنتن می رود.

ویژه برنامه "اعجاز عاشقی" نهم بهمن ماه ساعت 14 به مدت یک ساعت از رادیو ورزش روی آنتن می رود. این برنامه نهم بهمن ماه ساعت 14 تا 15 از رادیو ورزش پخش می شود.

برنامه "سراپرده راز" از ساعت هفت تا 10 صبح 10 بهمن ماه با اجرای کریمی به مقتل خوانی و شرح روایی عاشورا می پردازد. برنامه "اخلاق در ورزش" 10 بهمن ماه از ساعت 15 به مدت یک ساعت از رادیو ورزش پخش می شود. این برنامه به ارائه الگوهای عملی و نظری شخصیت ابا عبدالله (ع) برای ورزشکاران می پردازد.

برنامه "راز سرخ" هم از هشتم تا نهم بهمن ماه از ساعت 21 به مدت یک ساعت از رادیو ورزش پخش می شود. این برنامه با کارشناسی حجت الاسلام حسین میدانی به بررسی موسیقیایی و شعرخوانی درباره حضرت ابا عبدالله حسین (ع) می پردازد.