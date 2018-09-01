ابوالفضل رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت اجرای برنامه اشتغال روستایی گفت: از آغاز اجرای این طرح از اواخر سال گذشته تا پایان مرداد ماه امسال، بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری پرداخت شده است.

وی افزود: برآورد می شود در قالب اجرای این برنامه برای بیش از ۵۳هزار نفر شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: همچنین تا اوایل شهریورماه قرارداد برای پرداخت ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام برای طرح های اشتغالزایی روستایی و عشایری بین متقاضیان و بانک ها امضاء شده است.

رضوی درباره انحراف منابع برخی استان‌ها از منابع تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری نیز گفت: متاسفانه برخی از استان‌ها در فرایند پرداخت این تسهیلات عملکرد موفقی نداشتند. بر اساس قانون توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، این تسهیلات در شهرهای کمتر از ۱۰ هزار نفر صرفا باید برای سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی اختصاص یابد اما برخی استان ها در این زمینه سهوا یا عمدا بر خلاف قانون عمل کردند.

رضوی با اشاره به تخصیص مرحله دوم منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای فاز بعدی پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری در آینده نزدیک افزود: پیش از اینکه منابع مرحله دوم در اختیار چهار بانک عامل قرار گیرد، عملکرد استان ها و همچنین بانک ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تاکید بر اینکه بانک ها در فرایند پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی نباید سختگیری کنند و باید صرفا تضامین مندرج در قانون از متقاضیان دریافت شود، ادامه داد: عملکرد بانک ها در رابطه با تسهیل فرایند پرداخت تسهیلات به مردم نیز قطعا ارزیابی می شود چرا که نباید مردم برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی درگیر بروکراسی شوند.

وی افزود: پس از ارزیابی عملکرد استان ها و بانک ها در استفاده از منابع اشتغال روستایی و عشایری در مرحله اول اجرای این طرح، حداکثر تا یکماه آینده مرحله دوم منابع صندوق توسعه ملی به حساب بانک های عامل واریز می شود.