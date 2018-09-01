به گزارش خبرنگار مهر، سی امین جشنواره تئاتر مازندران صبح شنبه با حضور شش گروه تئاتر از مناطق مختلف استان در ساری آغاز به کار کرد وگروه‌های راه یافته به بخش نهایی این جشنواره رقابت‌شان برای معرفی شدن به دبیرخانه سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آغاز کردند.

در بخش نهایی جشنواره سه گروه از ساری، یک گروه از بابلسر، یک نمایش از تنکابن و یک اثر هم از آمل روی صحنه می‌روند که حضور گروه‌هایی از مرکز استان در بخش نهایی این جشنواره پس از چند سال یکی از نکات قابل توجه جشنواره است.

شش گروه راه یافته به بخش نهایی سی‌اُمین جشنواره تئاتر مازندران با نظر هیئت انتخاب جشنواره، متشکل از «شهاب مجدی»، «حمید کاکاسلطانی» و «غلامرضا خلعتبری» پس از بازبینی ۲۳ اثر، مجوز اجرا در مرحله نهایی را دریافت کردند.

در بخش بازبینی سی‌اُمین جشنواره تئاتر مازندران که از ۱۰ تا ۱۳ شهریور به دبیری علیرضا قنبری در ساری برگزار می‌شود، نمایش «شهادتخوانی قدمشاد مطرب در تهران» به کارگردانی هوشنگ امیدی‌نژاد از رامسر، ۳ نمایش «اسماعیل اسماعیل» اثر علی بحری، «تکرار» ساخته مهیار صیفوری، «این منم مده، یک بی‌عرضه کوچولو» به کارگردانی فریبرز رسولی‌پور و «سودوکو» به کارگردانی مشترک نیلوفر ضرغامیان و سید جواد صادق‌حسینی از تنکابن، «کرگدن‌ها» به کارگردانی سیده فاطمه حسینیان از محمودآباد، نمایش‌ «پلاک ۷۲۹» اثر «مهدی کردی» از گلوگاه، «چهار» اثر مجید شعاعی و «ریل» با کارگردانی نازلی عالیزاده و «به خاطر رنگ گندمزار» به کارگردانی سید علی حسینی از آمل، نمایش «خانه» به کارگردانی سینا علیپور از بابلسر، «کایزر» با کارگردانی حامد کریمی از گروه تئاتر اتللو قائمشهر، «دعوت» به کارگردانی فرید صیدانلو و «چشم‌هایی برای سالومه» به کارگردانی مشترک رحیم ناظریان و فاطمه زندی از گروه تئاتر مولانا نوشهر، نمایش‌های «اژدهاک» اثر علی شعبانی اسرمی، «پرسه‌های موازی» اثر حمید ناطقی کاری از گروه تئاتر پاپیون و «یاغی‌های عاشق» اثر تورج زایدلی از ساری، «دو دلقک و نصفی» اثر بهزاد فیضی و نمایش «تنهایی مفرد شایان» به کارگردانی فرشته پیاده‌روحی از بابل، «باران‌مایه‌های دختری از جنس من» ساخته امین باقری از جویبار و نمایش‌های «تراژدی لرل هاردی» اثر ایمان تیموری، «بالماسکه مترسک‌ها» به کارگردانی یوسف ابراهیمی و «مردی از جنس بلور» اثر محسن انشایی هر ۳ از نور حضور داشتند.

در این جشنواره شش نمایش «تکرار» ساخته مهیار صیفوری از تنکابن، «خانه» به کارگردانی سینا علیپور از بابلسر، «چهار» اثر مجید شعاعی از آمل و سه نمایش «اژدهاک» اثر علی شعبانی اسرمی، «پرسه‌های موازی» اثر حمید ناطقی کاری از گروه تئاتر پاپیون و «یاغی‌های عاشق» اثر تورج زایدلی از ساری برای حضور در سی‌اُمین جشنواره تئاتر مازندران به دبیرخانه این جشنواره معرفی شدند.