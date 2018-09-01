۵ درصد از گندم تولیدی کشور مربوط به استان زنجان است

محمد ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر به تولید گندم در استان زنجان اشاره کرد و افزود: استان زنجان به لحاظ تولید محصول راهبردی گندم رتبه ۹ کشوری را به خود اختصاص داد.

وی اظهار کرد: در سال جاری پنج درصد از گندم تولیدی کشور مربوط به استان زنجان است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه از تیرماه سال جاری تاکنون بیش از ۴۳۵ هزار و ۶۸۸ تن محصول گندم در سطح استان زنجان به‌صورت تضمینی خریداری‌شده است، گفت: ارزش ریالی این میزان گندم خریداری‌شده از کشاورزان استان زنجان پنج هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال است که ۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال آن به‌حساب کشاورزان واریزشده است.

ایزدی تأکید کرد: میزان رکورد خرید تضمینی گندم استان زنجان ۳۷۲ هزار تن در سال ۸۹ ثبت‌ شده بود که امسال با به بیش از ۴۰۰ هزار تن این رکورد شکست.

وی کیفیت تولید گندم استان زنجان را بسیار خوب اعلام کرد و گفت: بیشترین تولید گندم در استان مربوط به شهرستان خدابنده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان ابراز کرد: ۱۲۰ هزار تن در سال مصرف گندم مردم استان زنجان است و استان زنجان جز ۴ استانی است که طبق مصوبه دولت گندم را به‌صورت آزمایشی از طریق بورس هم معامله می‌کند.