آتش بس در لیبی از ساعات پایانی جمعه شب اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «راشا تودی»، عبدالسلام عاشور وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی از توقف درگیری ها در این کشور بنا بر درخواست هیأت سازمان ملل در لیبی خبر داد.

بر اساس این خبر، این دستور که در ساعات پایانی شب گذشته اعلام شده فورا لازم الاجرا بوده است این در حالی است که گردان هفتم لیبی (یکی از طرف های درگیر در این کشور) اعلام کرده که مأموریت خود را ادامه خواهد داد و اعلام کرده است که مأموریت گردان هفتم، پاکسازی کشور از وجود گروه های شبه نظامی است.

اما گروه دیگر در این درگیری ها موسوم به «النواصی» اعلام کرده است که به آتش بس پایبند و متعهد خواهد بود.

پیش از این درگیری های مسلحانه شدیدی با استفاده از تجهیزات توپخانه ای و تانک در حومه جنوبی طرابلس شکل گرفته بود، این درگیری ها میان گروه ثوار طرابلس، کتیبه ۳۰۱، گروه دبابات بوسلیم با نیروهای گردان هفتم لیبی ایجاد شده بود این نیروها همه وابسته به دولت وفاق ملی لیبی هستند.

پیشتر وزارت بهداشت لیبی اعلام کرده بود که درگیریهای نظامی میان شبه نظامیان متخاصم در حومه «طرابلس» دست کم ۲۷ کشته و ۱۰۰ زخمی برجای گذاشته است.