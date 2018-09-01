به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پویا ناصر پور (خوزستان) امید اولیائی (اردبیل)
۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) پویا مرادی (تهران)
۶۳ کیلوگرم: بهرام معروف خانی (اردبیل)
۶۷ کیلوگرم: یوسف حسینوند (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: شایان عفیفی (آذربایجان شرقی)
۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده (تهران) علی موسی زاده (تهران)
۸۷ کیلوگرم: محمد هادی ساروی (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه (خراسان رضوی) احسان اسماعیل پور (کرمان)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) مجتبی حسینی (مازندران) سید محمد موسوی (البرز)
سرمربی: حمید باوفا
مربیان: حسن حسین زاده - روح اله دل انگیز - مهرداد اسفندیاری فر و یک مربی به معرفی استان خوزستان
ماساژور: محمدرضا صادقی
سرپرست: مهدی شربیانی
رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان روزهای ۲۶ شهریور تا اول مهرماه در شهر ترناوا کشور اسلواکی برگزار خواهد شد.
نظر شما