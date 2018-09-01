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۱۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

برای حضور در رقابت‌های جهانی؛

۱۶ فرنگی‌کار جوان به اردوی آماده سازی دعوت شدند

۱۶ فرنگی‌کار جوان به اردوی آماده سازی دعوت شدند

اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران برای حضور در رقابت های جهانی اسلواکی طی روزهای ۱۲ تا ۲۳ شهریورماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا ناصر پور (خوزستان) امید اولیائی (اردبیل)
۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) پویا مرادی (تهران)
۶۳ کیلوگرم: بهرام معروف خانی (اردبیل)
۶۷ کیلوگرم: یوسف حسینوند (خوزستان)
۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد (خوزستان)
۷۷ کیلوگرم: شایان عفیفی (آذربایجان شرقی)
۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده (تهران) علی موسی زاده (تهران)
۸۷ کیلوگرم: محمد هادی ساروی (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه (خراسان رضوی) احسان اسماعیل پور (کرمان)
۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) مجتبی حسینی (مازندران) سید محمد موسوی (البرز)

سرمربی: حمید باوفا
مربیان: حسن حسین زاده - روح اله دل انگیز - مهرداد اسفندیاری فر و یک مربی به معرفی استان خوزستان
ماساژور: محمدرضا صادقی
سرپرست: مهدی شربیانی

رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان روزهای ۲۶ شهریور تا اول مهرماه در شهر ترناوا کشور اسلواکی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4390424

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