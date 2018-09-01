به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: پویا ناصر پور (خوزستان) امید اولیائی (اردبیل)

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی (قم) پویا مرادی (تهران)

۶۳ کیلوگرم: بهرام معروف خانی (اردبیل)

۶۷ کیلوگرم: یوسف حسینوند (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد (خوزستان)

۷۷ کیلوگرم: شایان عفیفی (آذربایجان شرقی)

۸۲ کیلوگرم: حسین فروزنده (تهران) علی موسی زاده (تهران)

۸۷ کیلوگرم: محمد هادی ساروی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: وحید دادخواه (خراسان رضوی) احسان اسماعیل پور (کرمان)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان) مجتبی حسینی (مازندران) سید محمد موسوی (البرز)

سرمربی: حمید باوفا

مربیان: حسن حسین زاده - روح اله دل انگیز - مهرداد اسفندیاری فر و یک مربی به معرفی استان خوزستان

ماساژور: محمدرضا صادقی

سرپرست: مهدی شربیانی



رقابتهای کشتی قهرمانی جوانان جهان روزهای ۲۶ شهریور تا اول مهرماه در شهر ترناوا کشور اسلواکی برگزار خواهد شد.