به گزارش خبرنگار مهر، فریال بهزاد کارگردان و نویسنده اهل گرگان امروز و در جریان دومین روز از برگزاری جشنواره فیلم کوک و نوجوان اصفهان تقدیر خواهد شد.

بزرگداشت این کارگردان که آثاری همچون «شور زندگی»، «حریر»، «کاکلی»، «دره شاپرک ها»، «پرستوهای عاشق»، «گروه هفت»، «ویروس»، «قصه شب یلدا» و «آتش دل» را در کارنامه کاری خود دارد، با حضور غلامرضا آزادی، سیامک شایقی و بهرام دهقانی برگزار خواهد شد.

بهزاد در افتخارات هنری خود جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره جیفونی، دیپلم افتخار بهترین فیلم از جشنواره کودک و نوجوان و جایزه نقره ای بهترین کارگردانی از جشنواره ای بی یو شیراز را دارد.

سینما فلسطین اصفهان امروز ساعت ۱۸ میزبان این مراسم خواهد بود.