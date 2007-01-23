دولت آماده گفتگو با مخالفان است / خواستار جلسه فوق العاده مجلس هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، "فواد سنیوره" در سخنان امشب خود در کاخ نخست وزیری در مرکز بیروت درباره رویدادهای امروز لبنان گفت که شیوه اعتصاب عمومی مخالفان غیر دموکراتیک و خارج از چارچوب قوانین بود.

وی همچنین آمادگی خود را برای گفتگو با طیف های مختلف سیاسی به منظور حل و فصل بحران سیاسی لبنان ابراز داشت و خطاب به لبنانی ها گفت: ما امروز با گزینه سرنوشت سازی روبرو هستیم و باید مسیر همزیستی مشترک را دنبال کنیم.

نخست وزیر لبنان که سخنان وی به صورت مستقیم از شبکه های تلویزیونی العربیه، الجزیره و العالم پخش شد، گفت که وضعیت بحرانی کنونی لبنان دستیابی به راه حل سریعی را ایجاب می کند و باید مسائل برای بررسی و حل و فصل از خیابانها به نهادهای قانونی کشور و بویژه مجلس نمایندگان منتقل شود و از این رو خواهان برگزاری جلسه فوق العاده مجلس هستیم.

وی افزود: ما در پاسخ مثبت به تلاش های عربی تردیدی نداریم و همه لبنانی ها باید از لبنان حفاظت و پاسداری کنند و از فرصت مهیا شده برای آنها در اجلاس اقتصادی "پاریس 3" ویژه کمک اقتصادی و مالی لبنان استفاده کرده و آن را غنمیت شمارند.

سنیوره گفت: دغدغه اول ما درهرمناسبت و هرابتکارعملی وهرمکانی پاسداری از لبنان و دفع ضرر و زیان از این کشور و حفاظت از ثبات و امنیت آن بوده و هست.

وی دولت خود را مشروع و قانونی خواند و خواستار گفتگو برای حل مشکلات به منظوراعتماد سازی دوباره در بین مردم و تقویت وحدت ملی لبنانی ها شد.

نخست وزیر لبنان همچنین گفت که وظیفه نیروهای امنیتی، اجازه تسامح درخصوص موضوع نظم، سلامت داخلی و احترام به قانون را نمی دهد.

گفتنی است مردم و هواداران گروههای مخالف لبنان از امروز دور جدید اعتراضات را با توجه به بی توجهی جناح حاکم به مطالبات مشروع آنها مبنی بر مشارکت در تصمیم گیری ها و تشکیل دولت وحدت ملی آغاز کرده اند و در سراسر این کشور شاهد اعتصاب عمومی است.

رئیس جمهوری لبنان و حزب الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد لبنان بعد از استعفای وزیران شیعه، دولت سنیوره را به خاطر عدم حضور یک طیف اصلی ملت لبنان در آن، نقض اصل همزیستی مشترک مندرج در مقدمه قانون اساسی و یکجانبه گرایی، نامشروع و مصوبات آن را غیر قانونی می دانند، اما سنیوره بدون توجه به خواست مخالفان خود و لحود بر مشروع بودن دولت تاکید و اقدام به برگزاری جلسات هیئت وزیران می کند.

گروههای مخالف سنیوره خواستار پایان یافتن یکجانبه گرایی دولت، تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی با هدف مشارکت همه اقشار ملت لبنان در تصمیم گیری ها هستند.