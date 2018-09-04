تامین مواد اولیه بیشترین مطالبه واحدهای تولیدی پاکدشت است

هادی تمهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص معضلات و مشکلاتی که در حال حاضر تولیدکنندگان و صنعتگران پاکدشت با آن روبرو هستند اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که ظرفیت های بسیار مهم تولیدی و صنعتی در استان تهران و پتانسیل ها می توانند در زمان بحران به تهدید تبدیل می شوند و برخی مشکلات ارزی و تامین مواد اولیه سبب شده است که واحدهای تولیدی به تعدیل نیرو برسند و حداقل تولید را داشته باشند.

تمهیدی با اشاره به اینکه حضور مسئولین و فرمانداری پاکدشت در حوزه صنعت به طور مستمر انجام می شود افزود: به هنگام بازید و سرکشی از این واحدها دستگاه های خدماتی مثل اقتصاد، دارایی، برق، بیمه، گاز و دستگاه هایی که واحدهای صنعتی با آنها در ارتباط هستند را نیز برای حضور در این واحدها ترغیب می کنیم تا واحد تولیدی را مشاهده و با این معضلات روبرو شوند و با اقدامات پیگیرانه بسیاری ازمشکلات قابل پیگیری در این دیدارها مرتفع می شود.

وی در ادامه بیان داشت: وقتی مواد اولیه مورد نیاز کارگاه ها و صنایع تولیدی تامین نمی شود و باید از استان دیگر تامین شود و امکان دسترسی به این مواد اولیه توسط مسئولین محلی نیست پیگیری صورت می گیرد و الان بیشتر مطالبه واحدهای تولیدی ما تامین مواد اولیه است و در حال پیگیری است و همه تلاش برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بهکار گرفته شده است.

فرماندار پاکدشت گفت: تعدادی از واحدهای تولیدی بحث تامین برق را داشته و تعطیل بوده اند و با پیگیری های صورت گرفته طی ۶ ماه اخیر پست سیار ۲۲۰ شهرک صنعتی نصب و وارد مدار شد و ۳۰ واحد تولیدی با راه اندازی این پست به چرخه تولید وارد شدند.

تمهیدی ارزش افزوده را یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی دانست و بیان داشت: در این راستا مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که شیوه اخذ ارزش افزوده را اصلاح کند چرا که طبق قانون ارزش افزوده را باید مصرف کننده نهایی بپردازد و الان در بخش های مختلف اخذ می کند و باید این لایحه توسط نمایندگان مجلس اصلاح شود.