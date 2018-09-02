مجتبی جدی کارگردان «ادیپ افغانی» که این روزها در تالار مولوی روی صحنه می رود با اشاره به بازخوردهای مثبتی که از مخاطبان دریافت کرده است درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: این نمایش یک بازخوانی معاصر از نمایشنامه «ادیپ شهریار» سوفوکل محسوب می شود که توسط احمد مهرانفر به نگارش در آمده است.

وی ادامه داد: این نمایش درباره زنی است که سه شب است خوابی تکراری می بیند وقتی این خواب را برای همسرش تعریف می کند متوجه می‌شوند این آخرین خوابی است که همسرش دیده است. نمایش در شبی که این خواب تعبیر می شود، اتفاق می افتد.

این کارگردان تئاتر درباره شباهت های این اثر با «ادیپ شهریار» توضیح داد: ادیپ شهریار بر اثر جبر و تقدیر ناخواسته پدرش را می کشد و با مادرش ازدواج می کند و زمانی که متوجه این موضوع می شود چشمانش را کور می کند و به بیابان پناه می برد. در این نمایش نیز مرد داستان به دلیل بلایی که بر سر مادرش آورده است دیگر قادر به دیدن خواب و رویا نیست و غریزه جنسی اش را هم از دست داده است. مهرانفر با داستانی که دستمایه نگارش قرار داده است برخوردی کاملا فرویدی دارد و مساله خواب و رویا و عقده ادیپ به درستی در اثر مورد توجه قرار داده می شود.

جدی یادآور شد: پذیرفتن تقدیر و تسلیم شدن در برابر سرنوشت از تم های مورد توجه در اجرای این اثر نمایشی است. در نمایش اتفاقاتی رخ می دهد که در مرز بین واقعیت و رویا قرار دارد و مخاطب متوجه نمی شود که در حال دیدن خواب مرد است یا اینکه واقعیت زندگی او.

وی در پایان صحبت هایش بیان کرد: در همین راستا فضاسازی نمایش نیز غیررئالیستی طراحی شده است و دکور صحنه شامل یک تخت خواب بزرگ و دردی است که از حالت تعادل خارج شده است. این اثر نمایشی تا ۲۳ شهریور ماه در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی روی صحنه خواهد بود.

در نمایش «ادیپ افغانی» مجتبی پیرزاده و پریسا هاشم‌پور به ایفای نقش می‌پردازند. احمد مهرانفر، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، علاوه بر نویسندگی، تهیه کنندگی این نمایش را نیز برعهده دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دیدن نمایش «ادیپ افغانی» که تا ۲۳ شهریور هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت ۱۸ به صحنه می‌رود، می‌توانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.