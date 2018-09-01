به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوساینتیست، این گونه ای از ماهی های استوایی و به اندازه یک انگشت انسان است که توانسته در تست کلاسیک خودآگاهی موفق شود. این تست یکی از نشانه های کلیدی هوش است.

این ماهی کوچک راس آرایشگر( cleaner wrasse )نام دارد و می تواند تصویر خود را شناسایی کند. این امر نشان می دهد بخش هایی از مغز او از حیات خودآگاهی دارد.

این نخستین گونه ماهی است که توانسته در «تست آینه» قبول شود و به فهرستی از حیوانات هوشمند از جمله میمون ها، فیل و نهنگ های قاتل بپیوندد.

به هرحال محققان دانشگاه اوزاکا ژاپن برای بررسی آگاهی ماهی ۱۰ راس آرایشگر وحشی را در تانک هایی جداگانه همراه یک آیینه قرار دادند.

۷ ماهی در چند روز نخست به تصویر آیینه حمل کردند. این امر نشان می دهد آنها تصور می کنند تصویرشان یک مزاحم در تانک است.

پس از آن رفتار حیوانات عجیب شد. آنها با سرعت به سمت آینه می رفتند و جلوی آن حرکاتی رقص مانند انجام می دادند.

به گفته محققان چنین عکس العملی نشان می دهد این حیوانات متوجه تصویر خود در آینه شده اند.

۷ ماهی بخش قابل توجهی از زمان شنای خود را جلوی آینه گذراندند.