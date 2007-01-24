باید نظام یکپارچه مدیریتی گندم و آرد تدوین شود

استاندار مازندران پس از جلسه کیفیت گندم و آرد استان در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: نظارت فرمانداری ها و بازرگانی استان در توزیع آرد و نان بسیار موثر بوده است.

وی تصریح کرد: نان همواره در فرهنگ ایرانی، از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی همچنین بر لزوم استفاده مناسب آن توسط افراد و خبازان تاکید کرد و اظهار داشت: باید مدیریت صحیح توزیع آرد و دریافت سهمیه مناسب آرد از کشور را داشته باشیم.

وی ادامه داد: مدیریت بر خرید گندم، کیفیت گندم، سیلو، آموزش عمومی، آموزش تخصصی خبازان از جمله موارد حائز اهمیتی است که باید مسئولان ذی‌ربط بدان اهتمام داشته باشند.

استاندار گفت: نظام نظارت بر فرآیند گندم، آرد و نان آئین نامه و برنامه خاصی را می طلبد. وی یاد آور شد: کمیسیون تخصصی متشکل از سه فرماندار استان، سه اتحادیه آرد و نان شهرستان،بهداشت، غله، بازرگانی و تعزیرات مازندران، بر آخرین وضعیت کیفیت گندم، آرد و نان در استان نظارت دارند.