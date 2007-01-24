472 واحد نانوایی متخلف در مازندران شناسایی و جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رئیس سازمان بازرگانی مازندران با بیان مطلب فوق شامگاه سه شنبه در جلسه کیفیت آرد، گندم و وضعیت قیمت نان استان در محل استانداری افزود: دولت سالانه، دو هزار و 587 میلیارد تومان یارانه به نانوایی های کشور می پردازد که سهم استان مازندران، سالانه 6/99 تن است.

قنبر رهی تصریح کرد: سه هزار و 353 واحد خبازی در استان فعال هستند و پس از بازدید از هزار و 119 واحد نانوایی در استان، 472 واحد متخلف در استان شناسائی شدند.

وی عمده تخلف های موجود این نانوایی ها را در پخت نامرغوب نان، کم فروشی و عدم رعایت بهداشت عنوان کرد. نیری، مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان نیز در سخنانی گفت: سالانه، 100 هزار تن گندم در مازندران تولید می شود.

وی تصریح کرد: 17 کارخانه تولید آرد در استان فعال می باشند که نیاز 360 هزار تنی خبازان استان به گندم را تامین می نمایند.

نیری خاطر نشان کرد: به ازای هر 1170 نفر یک خبازی در مازندران موجود می باشد در حالی که این آمار در تهران به ازای هر 1521 نفر یک واحد خبازی و در کشور به ازای هر 1170 نفر یک نانوایی وجود دارد.

