به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران نتایج شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش­ های اصلی و اختصاصی، در فصل بهار ١٣٩٧، منتشر کرد.

١- شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل بهار ١٣٩٧، به عدد ٢٧٨.١ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٢٥١.٧)، ١٠.٥ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٢.٤)، ٢٥.٠ درصد افزایش داشته ­است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ١٦.٨ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (١٢.٩ درصد) افزایش داشته ­است.

٢- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل بهار ١٣٩٧، با ١٠.٥ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٦٧.٢) به عدد ٢٩٥.٣ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٦.٤ درصد افزایش نشان می­ دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ١٥.٣ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (١٤.٩ درصد) افزایش داشته ­است.

٣- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل بهار ١٣٩٧، با ١٤.٣ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٥٢.٧) و ٣٢.١ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١٨.٦) به عدد ٢٨٨.٨ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ٢٢.٠ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (١٧.٣ درصد) افزایش داشته ­است.

٤- شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل بهار ١٣٩٧، با ١٤.٠ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٥٣.٦) به عدد ٢٨٩.٠ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢١٠.٣) ٣٧.٤ درصد افزایش نشان می ­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ٢٢.٧ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (١٥.٥ درصد) افزایش داشته ­است.

٥- شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار ١٣٩٧، با ١٦.١ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (١١٤.٧) به عدد ١٣٣.٢ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.٦ درصد افزایش نشان می ­دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ٤.٦ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦، (٨.١- درصد) افزایش داشته ­است.

٦- شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل بهار ١٣٩٧، با ٤.٦ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٥٠.٧) به عدد ٢٦٢.٣ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١.٩ درصد افزایش نشان می­ دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش­های خدمات) معادل ٩.٦ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٦ (٨.٩ درصد) افزایش داشته ­است.