به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در ادامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به سئوالی در خصوص دیدگاه دولت درباره سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: دولت نهم برای اولین بار ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را پیگیری کرد .

وی افزود: بنده شخصا نامه نوشتم و چندین بار این درخواست را مطرح کردم و مقام معظم رهبری نیز با بزرگواری این سیاست ها را ابلاغ فرمودند و در واقع تلاش کردیم مقدمات رها سازی اقتصادی به سرعت فراهم شود.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال مجری گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خصوص علت غیبت وی در همایش بررسی اصل 44 قانون اساسی که روز گذشته با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سران قوای مقننه و قضایی برگزار شد ، اظهار داشت: گروهی تصمیم می گیرند همایشی را برگزار کنند ولی دولت لزوما نباید در آن شرکت کند.

رئیس جمهور افزود: سمینار ها و همایش ها و جلسات مختلفی از سوی کارشناسان برگزار می شود ولی بنده در آنجا حضور ندارم و امکان دارد در طول سال در معدودی از آنها شرکت کنم که قطعا این مسئله به معنای مخالفت با موضوع بحث این نشست ها نیست.

احمدی نژاد اضافه کرد: عده ای حرف خود و گروه خود را به نام سند چشم انداز 20 ساله و برخی نیز خواسته های خود و گروه خود را بنام برنامه 5 ساله توسعه مطرح می کنند که به طور طبیعی نگاه آنها مورد پذیرش ما نیست.

وی افزود: دولت لایحه جامعی را برای سیاست های اصل 44 قانون اساسی تدوین کرد و با وجود آنکه بخشی از این سیاست ها قبل از دولت نهم نیز ابلاغ شده بود تقریبا کاری در این زمینه صورت نگرفته بود و ما توانستیم کار بزرگی را انجام دهیم .

رئیس جمهور ادامه داد: اکنون 22 قرارداد برای ساخت نیروگاه در بخش خصوصی منعقد شده است و دولت آماده واگذاری هفت نیروگاه و برخی صنایع بزرگ به بخش خصوصی است که اینها از اقدامات دولت ما است.

احمدی نژاد تصریح کرد که با مفهوم خصوصی سازی به معنای اختصاصی سازی برای نزدیکان خود به شدت مخالفت دارد و در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی شعار مردمی سازی را محور قرار داده و به همین دولت دولت او سهام عدالت را ایجاد و توزیع کرده است.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی یعنی مردم و در سهام عدالت ، مردم می توانند بر اساس توانایی مالی خود سهام ریز و درشت بخرند و قعطا دولت نهم طرفدار سرمایه گذاری است؛ بطوری که در 9 ماه سال جاری تمایل به سرمایه گذاری 91 درصد رشد داشته است.

رئیس جمهور در عین حال خاطر نشان کرد: حد سرمایه گذاری قانون است و قانون جز آنکه تاکید دارد درآمد قانونی و مشروع باشد ، سقفی برای سرمایه گذاری قرار نداده و به همین دلیل دولت با سیاست خود که جلوگیری از رانت خواری و ویژه خواری ها بوده موجب تشویق سرمایه گذاری در کشور شده است.

احمدی نژاد اضافه کرد برای نخستین مرتبه دولت او توسعه سرمایه گذاری توسط شرکت های دولتی را محدود و آن را در برخی موارد منوط به اجازه شورای اقتصاد کرده است.

وی متذکر شد: برخی با فضاسازی ها و جو کاذبی که ایجاد کرده اند اجازه نمی دهند دولت زیر ساخت های اجرای رهاسازی اقتصادی به سوی اقتصاد مردمی را به طور عالمانه و با تدبیر و تأنی و متانت پیگیری نماید.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت موظف است قانون برنامه توسعه و برنامه بودجه را اجرا کند ، در عین حال گفت که قانون برنامه 5 ساله توسعه کشور دارای اشکالات جدی است .

احمدی نژاد در خصوص یکی از این اشکارات اظهار داشت: قانون برنامه می خواهد به سرعت اقتصاد ایران را به سوی اقتصاد جهانی رهنمون سازد در حالی که هنوز اقتصاد ما با تزریق یارانه پیش می رود .

وی تاکید کرد: هنگامی که مردم ما درآمد خود را با قیمت جهانی دریافت نمی کنند به آنها نمی توان گفت با قیمت جهانی هزینه کنید و در این صورت باید با پرداخت یارانه به اقتصاد شیبی دهیم تا بخشی از مردم در این مسیر از زندگی ساقط نشوند.

ادامه دارد....