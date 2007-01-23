به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم ، به معضل قیمت نان اشاره کرد و گفت: دولت برای حل این معضل نان صنعتی و هدفمند کردن یارانه های مربوط به نان ، برنامه ای را طراحی کرده است و طرح آن را به زودی به مجلس می دهیم.

احمدی نژاد معضل مهم اقتصاد ایران را مسئله انرژی و بنزین توصیف کرد و گفت: امسال ما بیش از 15 هزار میلیارد دلار بنزین مصرف کردیم که اگر بتوانیم جلوی این مصرف بی رویه را بگیریم اساسا دیگر تورمی در کشور وجود ندارد. امکان اینکه قیمت بنزین را ناگهان به قیمت واقعی برسانیم، وجود ندارد و دولت موافق آن نیست.

وی افزود: از نظر دولت باید راههای جایگزین پیدا شود، حمل و نقل عمومی گسترش یابد که مهمترین آن طرح گازسوز کردن خودروها است. توسعه خطوط ریلی در 16 شهر بزرگ کشور پیش بینی و انجام شده است و ما همه طراحی های لازم را انجام داده‌ایم.

احمدی نژاد ادامه داد: بعد از این 5 سال، قیمت بنزین را رها می کنیم البته الان طرح گران کردن پلکانی بنزین در دستور کار دولت نیست ولی برای سال آینده یک سهمیه بندی رقیقی را اعمال می کنیم تا رشد مصرف کنونی را کم کنیم .

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن انتقاد از یک روزنامه که مسئله سهمیه بندی بنزین را باعث معطل ماندن 5 میلیون مسافر درون شهری در تهران توصیف کرده بود، گفت: ما مسئله سهمیه بندی و پیش بینی برای انواع خودروها و حتی سفرهای خانوادگی را کرده ایم.

مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری از رئیس جمهور سئوال کرد، بالاخره نهایت بحث رابطه ایران و آمریکا به کجا می رسد، آیا سخنرانی شما در شورای روابط خارجی آمریکا و نامه به بوش نشان تنش زدایی از روابط ایران و آمریکا بود ، احمدی نژاد پاسخ داد : البته شورای روابط خارجی مدعی هستند که یک نهاد مردمی هستند آنها به دیدن ما آمدند و تقاضای گفتگو کردند نه ما.

وی افزود: آمریکایی ها در سال 59 به تصور خودشان به عنوان یک تنبیه، رابطه اشان را با ما قطع کردند. بنابراین جمهوری اسلامی هیچ وقع رابطه اش را قطع نکرد. امام راحل(ره) بعد از انقلاب علیرغم همه ناجوانمردی های گذشته گفتند : ما می خواهیم با هم کشورها به جز دو کشور یعنی اسرائیل و رژیم آپارتاید رابطه داشته باشیم اما اخلاق آمریکایی ها این بود که مرتبط توطئه و فتنه و کودتا علیه ما طراحی کردند.

احمدی نژاد گفت: آمریکایی ها امروز هم درمسئله هسته ای باز مقابل ملت ما قرار گرفته اند، آنها هر زمان که امکان ضربه زدن به ما را پیدا کنند آن را انجام داده اند این اخلاق آنها است.

رئیس جمهور تصریح کرد: ما همواره گفته ایم دنبال درگیری با هیچ کس نیستیم و صلح دوست بودن ویژگی ملت ما است ، ما هیچ وقت اهل تجاوز نبوده ایم و ما منطق قوی ای داریم و اگر کسی منطقی ارائه کند ما هم می پذیریم.

احمدی نژاد با رد این مطلب که شدت حملات لفظی آمریکا علیه ایران شدت یافته است، اظهار داشت: شدت حملات لفظی بیشتر از قبل نشده است ، سه چهار سال قبل خیلی بیشتر بود و عملا ما را تهدید می کردند. ولی الان افرادی خبرسازی می کنند آمریکایی ها واقعا قادر نیستند که حرکتی علیه ما انجام دهند .

وی با اشاره به نگارش نامه خود به بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت: نامه من حرف ملت ایران و حرف همه مردم دنیا بود . این نامه می توانست پاسخ داشته باشد ولی پاسخ ندادند البته بعدا چیزی فرستادند که مودبانه نبود.

رئیس جمهور افزود: در شورای روابط خارجی هم آنها از ما خواستند که گفتگو کنیم ، ما هم قبول کردیم اما به درخواست آنها مسئله رسانه ای نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، وی در همین حال اظهار داشت: پیشرفت ملت ایران در مسائل علمی و سیاسی امروزه به الگویی برای تمامی جهان تبدیل شده و این به علت فرهنگ غنی ملت ایران است.

رئیس جمهوری گفت: اگر امروز ما در مسائل مختلف علمی و سیاسی پیشرفت می کنیم خود همین پیشرفت باعث می شود تا آمریکا از این موضوع ناراحت و نگران شود و تصمیم بگیرد تا ضربه ای بر مواضع ما وارد کند که نحوه برخورد فعلی آنها نمونه بارز آن است.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا و برخی از کشورهای غربی در حال حاضر از نقش حساس ایران و پیشرفت ملت ما می ترسند زیرا آنان در طول تاریخ نتوانستند به ملت ایران آسیب جدی وارد کنند. هر کشوری که هسته ای شد تحت فشار آمریکا قرار گرفت که در حال حاضر می بینیم برخی از کشورها با دادن تعهد به آمریکا نمی توانند آزادانه حرکت کنند.

احمدی نژاد افزود: کشورهای غربی و آمریکا باید بدانند در شرایط کنون فشار آوردن به کشورهای منطقه اشتباه است که آقای بوش این اشتباهات پی در پی خود را در عراق و افغانستان تکرار کرد که در تمامی زمینه ها نیز می بینیم که چگونه تمام مواضع اش با شکست روبه رو شد.

وی گفت: اگر ما تصمیمات درست در خصوص مسائل سیاست خارجی کشورمان نگرییم در آینده برای خودمان مشکل ساز خواهیم شد . آمریکا دلش می خواهد به ما آسیب برساند ولی توان این کار را ندارد زیرا عاقلانی در آمریکا هستند که مخالف حمله نظامی به ایران هستند.

رئیس جمهور اظهار داشت: اگر امروز آمریکا در حال حاضر به جمهوری اسلامی ایران فشار می آورد این فشار در اصل فشار روانی است زیرا دیدند که در بحث هسته ای نمی توانند در مقابل جمهوری اسلامی ایران بایستند پس دست به تحرکاتی زدند تا فضای داخلی ایران را متشنج کنند که به گفته خودشان چند صدایی در ایران بوجود آید که اگر این اتفاق بیفتد آنان به هدفشان رسیده اند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری توان حمله و آسیب رسانی به جمهوری اسلامی ایران را ندارند زیرا کارشناسان ما بطور دقیق تمامی حرکات آنان را مورد تحلیل قرار می دهند که در نهایت این تحلیل ها در یک جمله از زبان احمدی نژاد شنیده می شود.

وی تاکید کرد: اینکه برخی ها اینگونه بیان می کنند که حضور یک ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس بسیار نگران کننده است درست نیست مگر ما در گذشته ناو آمریکا را در خلیج فارس نمی دیدیم ، ما در جنگ لبنان دیدیم که آمریکا ناوهای خود را از منطقه خارج کرد پس خارج کردن ناو نگران کننده است نه آوردن آنها.

رئیس جمهور انسجام و همبستگی ملی کشور را کلید پیروزی جمهوری اسلامی خواند و گفت: مردم ما مراقب باشند زیرا غربی ها می خواهند دعواهای داخلی را در کشور رواج دهند. دشمن به دنبال آن است که ما را تضعیف کنند. کسانی که در داخل کشور هستند مراقب باشند که گول این گونه شیطنت ها را نخورند.

احمدی نژاد افزود : هر کسی می خواهد در راه نظام و کشور خود شهید شود نیازی نیست به جبهه برود می تواند با سیاست ها و رفتارهای خود به مقابله با دشمن بپردازد که اگر در بستر جان خود را ازدست داد آن وقت نیز شهید محسوب می شود.

ادامه دارد...