به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کوزه‌گر صبح شنبه در مراسم واگذاری ۱۶۰ واحد مسکونی به معلولین خراسان‌جنوبی که همزمان با واگذاری ۱۵۴۳ واحد مسکونی به معلولان در سراسر کشور صورت گرفت، اظهار کرد: بهزیستی پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را به شیوه‌های مختلف تحت حمایت و سرپرستی دارد.

رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توانمند سازی بهزیستی کشور بیان کرد: بهزیستی کشور ۴ استراتژی مهم و اولویت‌دار را دنبال می‌کند که مهمترین آن پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی چون طلاق و معلولیت است.

کوزه گر ادامه داد: سالیانه حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار کودک معلول به جامعه افزوده می‌شوند که برای کاهش این آمار باید برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

مجوز ۱۲۰۰ سقط جنین قانونی

وی با اشاره به اینکه در پنج ماهه سال ۹۷ مجوز هزار و ۲۰۰ سقط جنین قانونی صادر شده است، افزود: این سقط ها به علل وجود خطر برای مادر یا بیماری های ژنتیکی در جنین صادر شده است که اگر این اتفاق صورت نمی‌گرفت شاهد افزایش آمار کودکان معلول بودیم.

مسئول مرکز مشارکت های مردمی و توانمند سازی بهزیستی گفت: همچنین سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار کشته در جاده‌ها و چهار برابر آن معلول و آسیب دیده از تصادفات داریم که این آسیب نیز باعث افزایش خانواده‌های بی سرپرست و دارای معلول می‌شود.

کوزه گر اظهار کرد: استراتژی حائز اهمیت دیگر این است که اگر معلولی به جامعه آماری ما افزوده شد در جهت جبران آسیب و توانمند سازی او حرکت کنیم که مهمترین اقدام در جهت توانمند سازی ایجاد شغل است.

مشوق‌های بیمه‌ای به کارفرمایانی که معلولین را به کارگیری کنند

وی بیان کرد: اعطای تسهیلات و پرداخت حق بیمه کارفرمایی به آن دسته از کارآفرینانی که از جامعه هدف بهزیستی به کارگیری کنند از جمله مشوق‌هایی است که در راستای افزایش آمار اشتغال در جامعه هدف استفاده کرده‌ایم.

مسئول مرکز مشارکت های مردمی و توانمند سازی بهزیستی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۵۶ هزار شغل ایجاد کردیم که از این تعداد ۳۸ هزار شغل در شهر و ۱۸ هزار شغل در روستا بوده و سهم خراسان جنوبی از این تعداد ۹۹۴ بوده است.

کوزه گر یادآور شد. : از ابتدای دولت تدبیر امید حدود ۶۱ هزار مسکن به جامعه هدف بهزیستی تحویل داده شده است و امروز نیز به صورت همزمان ۱۵۷۳ مسکن به خانواده‌های معلولین تحویل داده می‌شود.