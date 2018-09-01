به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز اکبریان با اشاره به مشکلاتی که در شورای شهر کرج به وجود آمده است، گفت: یک سال و ۱۰ روز از تشکیل شورای پنجم می‌گذرد؛ شهرداری کرج در این مدت پنج ماه و نیم توسط شهردار و شش ماه و نیم هم توسط سرپرست اداره شده است که البته دو ماه از مدت حضور شهردار هم در حالت دعوا با شورای شهر گذشت.

دودستگی شدیدی در شورای شهر کرج/شهر به حال خود رها شده است

اکبریان افزود: متأسفانه دودستگی شدیدی در این شورا به وجود آمده است که ناشی از دخالت افرادی از کرج و تهران در شورای شهر کرج است و همین باعث از دست رفتن یکپارچگی شده است.

وی ادامه داد: من نمی‌خواهم از شورای چهارم بگویم اما آن‌ها باوجوداینکه ۲۱ نفر بودند دودستگی نداشتند ولی این شورا ۱۳ نفره است و چنددستگی در آن وجود دارد؛ این‌گونه نمی‌شود و ممکن است موضوع به سمت انحلال و یا سلب عضویت پیش برود.

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی از تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف در صبح امروز برای بررسی عدم تشکل جلسات شورا خبر داد و گفت: در این جلسه مصوب شد که طی ۲۴ ساعت آینده جلسه شورای شهر کرج باید تشکیل و هیئت‌رئیسه انتخاب شود.

اکبریان ادامه داد: در این مصوبه تأکید شده که اگر هیئت‌رئیسه انتخاب نشود هیئت حل اختلاف روز دوشنبه ۱۲ شهریور برای تعیین تکلیف شورای شهر کرج تشکیل جلسه خواهد داد.

وی با انتقاد از عملکرد شورا و بابیان اینکه شهری سه‌میلیون‌نفری با این عملکرد به حال خود رهاشده است؛ گفت: علت به وجود آمدن چنین وضعیتی در دخالت در انتصابات شهرداری و همچنین ضعف نظارت از طرف استاندار و فرماندار است؛ ناظران نباید اجازه می‌دادند کار به اینجا برسد.

ما یا به دموکراسی نباید اعتقاد داشته باشیم و یا اگر به آن اعتقادداریم باید به آن تمکین کنیم اکبریان افزود: طبق قانون اعضای شورای شهر نباید وابستگان درجه‌یک خود را در شهرداری استخدام کنند اما این‌ها علاوه بر اینکه وابستگان درجه‌یک خود را به شهرداری آورده‌اند به آنان پست نیز داده‌اند و ادعا هم می‌کنند که در مسیر درست قرار دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای شهر به کارهای عمرانی بی‌توجه بوده است؛ برای کدام کار عمرانی شهردار را بازخواست کرده‌اند؛ مثلاً برای پروژه شهیدان آجرلو سپاه می‌گوید برخی فکر می‌کنند ما مقصریم درصورتی‌که از ابتدا اعلام کرده شهرداری دیوار جدید را بسازد تا راه مردم باز شود حال بعدازاین مدت تازه در حال ساخت فونداسیون آن هستند.

وی خاطرنشان کرد: حقوق بسیاری از کارگران شهرداری دو تا پنج ماه عقب‌افتاده است آیا این وضعیت آشفتگی به وجود نمی‌آورد؟

اکبریان به انتخاب نشدن هیئت‌رئیسه جدید باوجود گذشتن از موعد قانونی اشاره و اعلام کرد: باوجوداینکه هیئت‌رئیسه شوراهای کل کشور انتخاب‌شده است آقای نبیونی با استناد به آیین‌نامه مصوب دولت اعلام می‌کند زمان هیئت‌رئیسه دوساله است این در حالی است که مجلس با صراحت قانون یک‌ساله بودن هیئت‌رئیسه شوراها را تصویب کرده و قانون نیز بر آیین‌نامه اولویت دارد.

وی افزود: همین باعث شده برخی اعضا مدتی در جلسات برای انتخاب هیئت‌رئیسه حاضر نشوند؛ درهرحال ما یا به دموکراسی نباید اعتقاد داشته باشیم و یا اگر به آن اعتقادداریم باید به آن تمکین کنیم.

ما یک شهر سه‌میلیون‌نفری را در اختیار کسانی قرار داده‌ایم که هر وقت دوست داشتند در جلسه حاضر می‌شوند اکبریان ادامه داد: ما مدتی است شهردار نداریم الآن با این کار ۱۰ روز است که شورا هم نداریم؛ درهرحال با توجه به مصوبه هیئت حل اختلاف امیدواریم این قضیه فردا تمام شود.

وی با اشاره به عدم تشکیل جلسات هفته قبل خاطرنشان کرد: شنبه هفته گذشته با آقای نبیونی تماس گرفتم و گفتم که فردا جلسه شورا تشکیل می‌شود یا خیر که آقای نبیونی گفت بله ولی من به علت خستگی ناشی از مسافرت در جلسه حاضر نمی‌شوم؛ ۲۶ دقیقه با آقای نبیونی صحبت و تأکید کردم که در جلسه شورا حاضر شود اما حاضر نشد؛ سوال من از آقای نبیونی این است چطور شما پیش از آن در یک جلسه دوساعته درجایی دیگر حاضر شدید ولی برای جلسه شورای شهر خسته بودید؟

اکبریان افزود: این کارها درست نیست و خلاف است؛ امیدواریم جلسه فردا تشکیل شود؛ در به وجود آمدن چنین وضعیتی استاندار و فرماندار هم قصور دارند چون حاکمیت نباید در قبال چنین مسائلی کوتاه بیاید و حتماً باید با آن برخورد کنند.

وی تصریح کرد: ما یک شهر سه‌میلیون‌نفری را در اختیار کسانی قرار داده‌ایم که هر وقت دوست داشتند در جلسه حاضر می‌شوند و هر وقت دلشان نخواست در جلسه حاضر نمی‌شوند؛ من از آن‌ها می‌خواهم به قانون احترام بگذارند و در چهارچوب قانون و دموکراسی عمل کنند.